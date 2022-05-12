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    Де шукають роботу українці: п'ять найпопулярніших країн

    Де шукають роботу українці: п'ять найпопулярніших країн
    фото з відкритих джерел

    Найчастіше користувачі сервісу відгукуються на вакансії в категорії «Робота за кордоном» в країнах Європи та Близького Сходу

    Через військову агресію Росії країни Євросоюзу максимально спростили можливість прийому українців. У рамках Директиви ЄС 2001/55/ЕС громадяни мають право на тимчасовий захист без тривалих бюрократичних процедур. Цей статус, серед іншого, надає доступ до легального працевлаштування.

    Крім Євросоюзу, спрощений в’їзд для українців доступний у Великобританії, Ізраїлі, Ірландії, ОАЕ та Японії. OLX Робота дослідила, які з доступних для працевлаштування країн зараз обирають українці.

    Найчастіше користувачі сервісу відгукуються на вакансії в категорії «Робота за кордоном» в країнах Європи та Близького Сходу.

    Загальна зацікавленість пошукачів сервісу роботою за кордоном яскраво спостерігається на пропозиції від роботодавців із Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Великобританії та Чехії. Варто відзначити, що саме з цих країн на платформі розміщено найбільше вакансій для українців. Тож пошукачі відгукуються на них там частіше.

    Однак при виборі країни тимчасового перебування варто врахувати і конкуренцію за вакансії. Найвища активність за кількістю відгуків на одну вакансію в наступних країнах:

    • 1. Домініканська республіка — 23 відгуки;
    • 2. Норвегія — 11 відгуків;
    • 3. Швеція — 8 відгуків;
    • 4. Швейцарія — 6 відгуків;
    • 5. Фінляндія — 4 відгуки.

    Нагадаємо, що Уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволить громадянам України одночасно оформити й внутрішній, і закордонний паспорт.

    Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Де шукають роботу українці: п'ять найпопулярніших країн