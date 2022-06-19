Українці у Польщі зможуть отримати ще одну виплату: хто і скільки

Українці, які подали заявку, отримають виплату в розмірі 700 злотих на одну особу

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe, яка підтримує постраждалих і надає гуманітарну допомогу, зможе виплачувати біженцям по 700 злотих (близько 4593 гривень) і 600 злотих – на кожного іншого члена сім'ї. Про це повідомила пресслужба організації.

Diakonie Katastrophenhilfe запровадила програму фінансової допомоги, щоб проявити солідарність з українцями, які змушені були через війну виїхали до Польщі.

Передбачено, що ті українці, які подали заявку, отримають виплату в розмірі 700 злотих на одну особу і 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.

Оскільки бажаючих отримати підтримку дуже багато, організація ставить в пріоритет найбільш нужденних. Водночас реєстрація на участь в програмі не гарантує отримання виплати.

Отримати виплати можна у випадку якщо:

ви та ваша сім'я перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року;

ви й ваша сім'я не отримуєте грошову допомогу від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Якщо ви отримуєте виплати від державних структур Польщі, ви все ще можете претендувати на допомогу від Diakonie Katastrophenhilfe;

ви та інші члени вашої родини не працюєте у Польщі й не маєте джерел доходу.

Право на допомогу мають ті, хто відповідає принаймні одному з критеріїв:

ви батько або мати й перебуваєте в Польщі самі;

вам понад 65 років і ви перебуваєте в Польщі без інших родичів;

ви вагітні;

ви утримуєте або піклуєтеся про двох або більше дітей;

у члена вашої родини є особливі потреби або хронічні або важкі захворювання.

Під час особистого візиту в реєстраційний центр треба мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Також – документ, в якому вказана дата перетину кордону з Польщею.

«Зверніть увагу, що кожен член вашої родини повинен особисто з'явитися в центрі і мати відповідні документи. Зареєструватися на отримання виплати можна за посиланням, а стежити за оновленням вільних дат для відвідування центру – на сторінці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українським біженцям у Чехії припинять виплати гуманітарної допомоги в обсязі 500 крон (200 євро), якщо ті отримують від держави безкоштовне житло, харчування і гігієнічні засоби. Повідомляється, що такі заходи спрямовані проти «дотаційного туризму».