Українська ІТ-Армія ймовірно здійснила наймасштабнішу хакерську атаку в історії

ІТ-армія атакувала російську банківську систему

Українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир». Про це повідомляє пресслужба ІТ ARMY of Ukraine.

Внаслідок DDoS-атаки ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів наразі не функціонують.

«Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів «Мир», а відповідно і всі карткові розрахунки», – йдеться в повідомленні.

У ІТ-армії додали, що це, можливо, наймасштабніша DDoS-атака в історії.

Нагадаємо, у роботі російської «Національної системи платіжних карток» (НСПК), оператора російської платіжної системи «Мир», стався масштабний збій. Згодом у системі платіжних карток підтвердили DDoS-атаку на свою інфраструктуру, але запевнили, що система працює у штатному режимі.

До слова, українські хакери «витягнули» з сайту РФ секретні дані про окупантів. Також українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд.