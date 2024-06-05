TikTok-акаунти відомих людей опинились під загрозою. Що сталося

Хакери й раніше використовували цю соцмережу для кібератак

Хакери атакували акаунти CNN, Sony та Періс Гілтон на платформі TikTok. Про це повідомляє Суспільне з посиланням Recorded Future News.

Зазначають, що невідомі зловмисники поширюють шкідливе програмне забезпечення через функцію обміну повідомленнями в соцмережі TikTok. У такий спосіб хакери можуть заволодіти акаунтом без того, щоб жертва натискала на будь-яке посилання або завантажувала що-небудь.

«Нашій безпековій команді відомо про потенційний вірус, націлений на низку відомих акаунтів. Ми вжили заходів, щоб зупинити цю атаку й запобігти її повторенню в майбутньому», – йдеться у заяві представника TikTok.

Він додав, що соцмережа комунікує безпосередньо з власниками постраждалих акаунтів, щоб за потреби відновити доступ до них. Втім, фахівець відмовився відповідати на питання про те, яке саме шкідливе програмне забезпечення використовувалося та скільки акаунтів було уражено, або озвучити свої припущення щодо осіб зловмисників.

Нагадаємо, TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про потенційну заборону TikTok у Штатах.

Додамо, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

79 членів Сенату проголосували за заборону соцмережі, 18 були проти. Це рішення наштовхує компанію ByteDance відмовитись від TikTok, щоб уникнути заборони. Очікувалося, що TikTok подасть позов до суду, щоб заблокувати закон.