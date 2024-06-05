Російські хакери атакували іспанську компанію, яка готує танки для України

Відповідальність за кібератаку взяло на себе хакерське угруповання NoName

Іспанська компанія Santa Barbara Systems бере участь у відновленні законсервованих іспанських танків Leopard для постачання Україні

Російські хакери вивели з ладу вебсайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка ремонтує танки Leopard для постачання в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Santa Barbara збирає важку техніку, таку як танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у відновленні законсервованих іспанських танків Leopard для постачання українській армії.

Представник General Dynamics в Німеччині заявив, що оборонний підрядник все ще аналізує причину відключення вебсайту, додавши, що всі його операції в Європі проходять нормально.

Хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку. DDoS-атаки спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з ладу.

«Ми відправили наші DDoS-ракети проти вебсайтів у русофобській Іспанії», – йдеться у повідомленні хакерів.

Минулого місяця НАТО заявило, що Росія стоїть за посиленням кампанії гібридних атак на компанії та інфраструктуру в країнах-членах Альянсу.

Нагадаємо, у Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів в результаті масштабної DDoS-атаки кіберфахівців Головного управління розвідки України. Фактично паралізовано роботу низки російських державних установ та приватних компаній. Зокрема збій в «Роскомнагляді».

Як повідомлялося, Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів. Операцію було проведено у восьми країнах Європи, де вдалося викрити понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань. Останні ж займались розробкою й розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення.