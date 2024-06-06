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Німеччина пустить з молотка кримінальний «Бункер Зла», який належав бундесверу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина пустить з молотка кримінальний «Бункер Зла», який належав бундесверу
Вартість старого бункера не розголошують
фото: Deutsche Welle

Колишній бункер бундесверу в Трабен-Трарбасі отримав назву Cyberbunker, або «Бункер Зла»

Колишній бункер бундесверу в Трабен-Трарбасі в землі Рейнланд-Пфальц, який отримав назву Cyberbunker, виставлений на продаж. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на Державне податкове управління в Кобленці.

На продаж виставлено приміщення колишнього підземного військового бункеру, розташованого поряд з тихим німецьким туристичним містечком Трабен-Трарбах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини.

За часів холодної війни в ньому розташовувався один із підрозділів німецького бундесверу. Після припинення роботи та її продажу у 2013 році приватній особі, тут було організовано, як з'ясувалося за кілька років, підпільний центр обслуговування нелегальних сайтів.

Наприкінці 2019 року злочинну діяльність було викрито, а бункерний комплекс конфісковано прокуратурою в рамках одного з найбільших у Німеччині процесів у справі про кіберзлочинність. З вересня минулого року господарем бункера є федеральна земля Рейнланд-Пфальц, яка і виставила його на продаж.

Ділянка, розташована в ідилічній місцевості біля річки Мозель, займає 13 га. На обгородженій парканом території розташовані дві наземні будівлі та п'ятирівневий бункерний комплекс загальною площею 5500 кв. м. Надземний та перший підземний поверхи обладнані під бюро.

На другому підземному поверсі колись був центр обробки даних та майстерня з налаштування та ремонту серверів. Нижче розташовувалися аварійні електрогенератори, системи енергопостачання, очищення води та кондиціювання повітря, а також насосна станція. На нижньому підземному поверсі зберігалися запаси питної води, провіанту та дизельного палива. Ціна майбутньої угоди не розголошується. 

Німеччина пустить з молотка кримінальний «Бункер Зла», який належав бундесверу фото 1
фото: Deutsche Welle

Осередок для злочинності

Спочатку у виставленій на продаж споруді розташовувалося Управління геоінформації німецького бундесверу. За словами мера міста Трабен-Трарбах Патріса Лангера, який там колись і сам працював, цей підрозділ надавав консультації військовим з різних питань. Оброблені дані, включаючи інформацію про погоду в різних місцях дислокації бундесверу, відправлялися в різні уповноважені організації, зокрема, за кордон. Однак у 2012 році офіс було закрито, і незабаром придбано за 450 тисяч євро якоюсь приватною особою, як пізніше з'ясувалося, одним із членів банди кіберзлочинців.

Кримінальна група, яка називала себе Cyberbunker, кілька років управляла звідси сотнями серверів, через які було скоєно майже 250 тис. злочинів, у тому числі й у даркнеті: угоди з наркотиками, крадіжка та перепродаж особистих даних користувачів, заборонені фінансові операції та маніпуляції, комп'ютерні атаки тощо. Злочинну діяльність було розкрито та зупинено восени 2019 року. Бункер був конфіскований прокуратурою, а потім переданий федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Про це міністр заявив під час виступу в бундестазі, повідомляє Focus.Міністр оборони переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок. За словами посадовця, щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти.

Читайте також: Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ
Теги: Німеччина аукціон армія військові кібератака гроші кібербезпека

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