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Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани

Ірина Озтрук
glavcom.ua
Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
Біженців у Канаді заохочують до ресторанного бізнесу
фото: blogto.com

Food Hall TO  виконує функцію хаба, який навчає, заохочує та підтримує біженців у досягненні своїх підприємницьких цілей

У найбільшому місті Канади – Торонто відкрився новий фуд-хол, де кожна станція – це бізнес, заснований біженцями та новоприбулими. Про це пише портал Torontovka.

«Food Hall TO – це не тільки найновіший фуд-хол у місті, це також «свято новоприбулих та біженців, які перетворюють свої мрії на реальність за допомогою чарівного світу їжі», – каже Робін Сагі з Feed Scarborough.

У Food Hall розташовані п'ять різних ресторанів, що пропонують різні кухні – від карі до веганських закусок, і всі вони були засновані біженцями, які прибули до Торонто.

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Допис, поширений Food Hall TO (@foodhallto)

Це не просто звичайний фуд-корт. Він одночасно виконує функцію хаба, який навчає, заохочує та підтримує новачків у досягненні своїх підприємницьких цілей, при цьому пропонуючи смачну їжу.

П'ять ресторанів, які працюють у фуд-холі: Spice Island, SubG, Burro Loco, Momo & Bao та Just Curry. Кожен з них має свою власну історію, таку ж різноманітну та унікальну, як і смак страв, які вони готують.

До слова, згідно з нещодавно опублікованими даними Міністерства у справах імміграції, біженців та громадянства Канади, федеральний уряд витратив понад $100 млн на розміщення біженців у готелях Ніагари за останній рік. Про це пише сайт globalnews.ca.

За даними імміграційного відомства, у період з 1 лютого 2023 року до 1 лютого 2024 року до готелів туристичного міста було направлено майже 5 тис. біженців. Більшість із них були з Нігерії, Венесуели, Кенії, Туреччини та Колумбії. 

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Теги: Торонто Канада бізнес продукти їжа українці ресторан біженці

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