Бізнес в умовах війни: виклики та оптимізм

До 80% зросла кількість підприємців, які планують залучати кошти у розвиток власного бізнесу у 2024 році

Україна за тиждень: ситуація в економіці та фінансових ринках

Економіка

У 2024 році майже 80% МСБ планують розширювати бізнес та залучати кошти у розвиток. Про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2023 рік, яке провела Європейська Бізнес-Асоціація у рамках проєкту Unlimit Ukraine. Інтегральна оцінка Індексу зросла до 2,5 балів з 5-ти можливих. Ця оцінка залишається у негативній площині, втім є вищою за показник 2,4 балів у 2022 році та 2,2 балів у 2020 році. Серед компонентів Індексу точкове зростання продемонстрували оцінки поточного стану бізнесу та змін у майбутні пів року. За рік з 76% до 79% збільшилась кількість підприємців, що планують розширення бізнесу. З них 30% планують відкриття нових напрямків бізнесу, а 14% планують розширювати географію діяльності та виходити на інші ринки.

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До 80% зросла кількість підприємців, які планують залучати кошти у розвиток власного бізнесу у 2024 році. Для порівняння, минулого року такі плани мали 67%. Як і раніше бізнес здебільшого покладається на власні сили – особисті кошти (40%) та меншою мірою на гранти (20%), кредити (12%) та інвестиції (9%). Наміри щодо кредитів та інвестицій незначно зросли.

Попри те, що наміри залучати кредитні кошти залишаються доволі скромними, є позитивна тенденція в оцінці доступності кредитування. Серед опитаних підприємців зменшилась частка тих, хто вважає банківське кредитування недоступним – з 59% у 2022 році до поточних 42%. Відповідно і частка тих, хто вважає його доступним, зросла з 10% до 19%.

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Про помірний оптимізм бізнесу свідчать також результати опитування «Ведення бізнесу після двох років повномасштабної війни росії в Україні», проведеного Американською торговельною палатою в Україні. 86% компаній-членів повністю функціонують після двох років повномасштабної війни росії в Україні. 12% продовжують працювати частково. 30% респондентів вказали, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їх компаній були пошкоджені: 75% з них мають незначні ушкодження, 25% – невиправні ушкодження. 58% компаній-членів не зазнали жодних ушкоджень після двох років війни. У 7% компаній є активи, що знаходяться під окупацією.

Ключовими викликами для компаній у наступні шість місяців є безпека та захист співробітників (85%), здоров'я та психічний стан співробітників (70%), ракетні атаки росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (61%), залучення та збереження топ-кадрів (56%), економічна та споживча рецесія (54%). Топ-3 кроки, які має зробити Уряд України, щоб суттєво допомогти бізнесу на місцях: проведення реальної та ефективної судової реформи (22%), забезпечення чіткої та прозорої процедури бронювання (22%), посилення національної безпеки та оборони та розмінування території України (21%).

За опитуванням НБУ у лютому бізнес пом’якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який у лютому 2024 року зріс до 47.5 з 41.0 у січні. Підприємства торгівлі єдині серед опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність завдяки зниженню інфляційного тиску, збереженню стійкості валютного ринку та сталому споживчому попиту: секторальний індекс у лютому зріс до 50.1 з 38.9 у січні. Натомість підприємства промисловості, хоч і пом’якшили, проте зберегли песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на високі безпекові ризики та логістичні проблеми через блокування західного кордону: секторальний індекс у лютому становив 48.3 (у січні – 43.7).

Фінансову підтримку діяльності малого та мікро бізнесу надає держава. Так, 462 українці визнані переможцями третьої у 2024 році хвилі грантової програми «Власна справа» та отримають від держави 111 млн гривень на започаткування або розширення свого бізнесу. Загалом від старту програми її переможцями стали понад 14 600 українців, у бізнес яких держава інвестує 3,5 млрд грн.

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Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці третьої хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 167 осіб; тимчасове розміщування й організація харчування – 79 осіб; переробна промисловість – 56 осіб. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Бюджет

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-лютий 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 304,6 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

68,9 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

68,7 млрд грн – податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності;

50,4 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 72,0 млрд, відшкодовано – 21,5 млрд грн;

28,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

24,8 млрд грн – акцизного податку;

7,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

7,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому інші платежі становили 13,4 млрд грн.

Окрім того, за січень-лютий до загального фонду державного бюджету надійшли кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 34,4 млрд грн. Кошти надійшли у рамках проєктів Світового банку від Японії та Норвегії.

Виконання розпису доходів Державною податковою службою за січень-лютий становило 115,6% (+23,2 млрд грн), Державною митною службою – 110,2% (+8,0 млрд грн). У цілому, за підсумками січня-лютого 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 397,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Касові видатки державного бюджету за січень-лютий 2024 року становили 492,0 млрд грн, у тому числі загального фонду – 424,0 млрд гривень. Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – лютий 2024 року становили 83,7 млрд грн. Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 72,3 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 39,0 млрд грн ($468,4 млн та 509,8 млн євро). Із зовнішніх джерел надійшло 11,4 млрд грн (або близько $300,2 млн).

За даними НБУ, упродовж двох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 34 845,2 млн грн, $477,3 млн та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 10 189,4 млн грн, $548,5 млн та 555,5 млн євро. Протягом січня–лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20 118,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у лютому – на 796,4 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-лютий становить 118% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Зовнішній сектор

У січні-лютому 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $1,2 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75% із загального обсягу фінансової допомоги. Серед донорів:

Японія – $901 млн (пільгове фінансування та гранти);

Норвегія – $295 млн (грант);

Іспанія – $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку. Очікується, що у березні 2024 року до Державного бюджету України надійде фінансова допомога від Європейського Союзу, Японії та Великобританії, а також від МВФ за умови успішного третього перегляду програми співпраці, що має бути затверджено Виконавчою радою Фонду.

Станом на 1 березня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $37,1 млрд. У лютому вони знизилися на 3,8%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Чистий продаж валюти НБУ у лютому становив $1 508,7 млн, зменшившись у 1,4 раза порівняно з січнем:

На валютні рахунки уряду у Національному банку надійшло $1 336,2 млн, з яких $523,6 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$514,4 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

$295,0 млн – грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк;

$3,2 млн – кредитні кошти від Світового банку під гарантію Іспанії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $1 129,5 млн, з яких $796,7 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$275,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$57,7 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,0 млн.

Фінансовий сектор

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 584 пільгових кредити на загальну суму 2,3 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 488 кредитів на 1,5 млрд гривень.

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За час дії воєнного стану в Україні видано 47 584 доступних кредити на загальну суму 191,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 35 479 кредитів на 97,2 млрд грн), з яких станом на 4 березня поточного року 14,57 млрд грн – на інвестиційні цілі; 8,68 млрд грн – як антикризові кредити; 3,72 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 36,63 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 57,66 млрд грн – на антивоєнні цілі.

За програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» минулого тижня українці отримали 204 кредити на 351 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали 115 військовослужбовців та силовиків, 15 педагогів, 14 медиків та 2 науковці; кредити під 7% отримали 47 українців без власного житла, 5 ВПО та 6 ветеранів. Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (150 кредитів), у той же час 45 українців взяли кредит на купівлю квартири у забудовника, 9 – квартири у будинку, який зводиться.

Також за повідомленням «Укрфінжитло» у лютому 2024 року за програмою «єОселя» банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва.