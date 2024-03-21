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Перший масований ракетний удар Росії за весну – головне за ніч

Ірина Луцак
glavcom.ua
Перший масований ракетний удар Росії за весну – головне за ніч
Під час масштабної тривоги російські ракети зайшли в Україну з півночі й досягли Київщини та Житомирщини, потім маневрували навколо Рівненщини
фото з відкритих джерел

Масований обстріл Росії по Києву, загиблі на танкері біля Японії, допомога від Канади та Голландії 

Росія після понад місячної перерви завдала масованого ракетного удару по Україні. У ніч проти 21 березня Росія обстріляла Київ – є поранені та руйнування. Поблизу Японії сталася аварія танкера з хімікатами, станом на ранок 21 березня виявлено 8 загиблих. Після масштабного обстрілу Харкова Росією 20 березня, вночі там знову чулися вибухи. Україна отримала $1,5 млрд від Канади та очікується €150 мільйонів на боєприпаси для F-16 від Голландії.

Наслідки масованого удару «Кинджалами»: У Києві вибухи, руйнування та поранені

У ніч на 21 березня внаслідок обстрілу Києва станом на 06:23 виявлено десять постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

У ніч проти четверга, 21 березня, на території України було оголошено повітряну тривогу через масовану ракетну атаку Росії. Близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні, повідомили Повітряні сили.

У Харкові вдруге за добу лунали вибухи

Вдруге за добу ворог обстрілював Харків. У Харкові під час повітряної тривоги вночі, близько 22:50, пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. Раніше вдень під час масштабної повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух. Очевидці повідомляли про стовп диму в районі промислової зони. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання сталася велика пожежа. Він також зазначив, що внаслідок російського удару є поранені, а їхню кількість встановлюють.

Поблизу Японії сталася аварія танкера з хімікатами: наразі 8 загиблих

Щонайменше вісім загиблих внаслідок перекидання біля Японії танкера, який йшов під прапором Південної Кореї та перевозив хімікати. Одну людину врятували, ще двох шукають. Танкер під прапором Південної Кореї перекинувся біля Японії через шторм в морі.

Україна отримала $1,5 млрд від Канади

Канада направила до України 1,5 млрд доларів США – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже $5 млрд доларів.

Нідерланди виділяють понад €150 мільйонів на боєприпаси для F-16 для України

Нідерланди виділяють понад 150 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості. Йдеться про боєприпаси класу «повітря-земля» для винищувачів F-16, які відправляються в Україну.

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Теги: обстріл військова допомога Японія Канада

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