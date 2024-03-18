Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Середня ціна за комплект склала 111,49 грн, а перші поставки очікуються вже з 1 квітня
фото з відкритих джерел

Держоператор тилу обрав п’ять постачальників, які запропонували найбільш економічно вигідні умови

Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн, повідомляє пресслужба ДОТ.

За результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано п’ять постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.

1. «Черкаський м'ясокомбінат» постачатиме в чотири сектори:

  • Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області. Ціна за комплект – 118,38 грн,
  • Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області. Ціна за комплект – 104,88 грн,
  • Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Ціна за комплект – 108,48 грн,
  • Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області. Ціна за комплект – 111,72 грн.

2. «Буський консервний завод» постачатиме в два сектори:

  • Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Ціна за комплект – 113,76 грн,
  • Волинська, Рівненська, Житомирська області. Ціна за комплект – 113,76 грн.

3. «Твій Хліб» постачатиме в п’ять секторів:

  • Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект – 109,62 грн,
  • Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект – 109,62 грн,
  • Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект – 111,24 грн,
  • Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект – 104,94 грн,
  • Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект – 104,94 грн.

4. «Фуд Гранд» постачатиме в сектор, який складається з Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської областями. Ціна за комплект – 118,38 грн.

5. «Юг Прод Торг» постачатиме в сектор, який складається з Миколаївською, Херсонською, Одеською, Кіровоградською областями. Ціна за комплект – 119,70 грн.

Державний оператор тилу наголосив, що перші поставки очікуються вже з 1 квітня.

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов в своєму дописі у Facebook першим повідомив про всі спірні моменти, які можуть стосуватись нових постачальників Міноборони.

ТОВ «Буський консервний завод» існує 27 років і у 2016 році було прямим постачальником консервів для Нацгвардії. За словами Жумаділова, «кінцевий бенефіціар Лапшин Олександр Вячеславович отримав дві квартири в рамках грошової позики від фігуранта кримінального провадження Гринкевича через борг останнього». Компанія також була постачальником продукції для компанії Гринкевича.

В подальшому Лапшин надав пояснення щодо квартир – він повідомив, що компанія Гринкевичів і так вже мала борг перед підприємством і ще просила кредит, тому він погодився на таку умову. У травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських Липках у Києві на 50 та 123 квадратні метри по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 млн грн. Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн у Олександра Лапшина для погашення боргів, йшлося в розслідуванні hromadske.

Ще одна погана згадка для «Буського консервного заводу» – він фігурував у справі про розкрадання коштів під час постачання неякісних консервів для Нацгвардії.

«Закуплені військовою частиною 3078 рибні консерви та м`ясна продукція були придбані контрагентами у ТзОВ «Буський консервний завод» під видами інших торгових марок, при чому експертні висновки на поставлені партії товарів не відповідали реально поставленій продукції, що свідчить про її неналежну якість, кількість (вагу) інгредієнтів та невідповідність реальному терміну зберігання», – вказано у судовому провадженні.

Керівником ТОВ «Фудгранд», якому нема і 2 років, є Хубова Наталія Юріївна – попри незначний вік існування компанії вона вже виграла мільярд гривень на державних тендерах. Про неї є негативна згадка в регіональних ЗМІ. Зокрема, полтавське комунальне підприємство «Добробут» у 2023 році абсолютну більшість замовлень – 34 договори на 20,5 млн грн віддало товариству «Фудгранд». Компанія постачала харчування школярам та переселенцям, однак ЗМІ вказували на значну переплату в цінах.

Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній фото 1

Компанії «Твій Хліб» 10 років, її кінцевим бенефіціаром є Іскра Микола Миколайович. Попри те, що компанія сприймається як виробник саме хлібобулочної продукції, вона вже була постачальником яєць, риби, олії, сала і навіть сухофруктів для комунальних закладів Житомирської області та Рівненської АЕС. Загальна сума виграних державних тендерів – 41 млн грн. Водночас ця компанія, за даними «Цензор», була постачальником для компаній Глиняної та групи компаній, до якої входить нинішній постачальник Міноборони «Атомсервіс».

Нагадаємо, видання NV опублікувало матеріал, про те, що Тетяна Глиняна є постачальником Міноборони та придбала кілька мініготелів у Хорватії. З тексту статті вбачався начебто зв'язок цієї покупки із заробітками підприємиці на державних контрактах. Згодом Глиняна, українська компанія якої має державні контракти з Міноборони на харчування ЗСУ, прокоментувала інформацію про готельний бізнес в Хорватії. Вона заявила, що жодна інвестиція в Хорватії не була здійснена з прибутків від контрактів з Міноборони. 

Як раніше повідомлялося, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн. Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: ЗСУ Міноборони продукти завод харчування Арсен Жумаділов Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів
1 березня, 07:30
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
2 березня, 03:20
«Насправді зараз добре, що суспільство через ЗМІ має змогу спостерігати за всіма процесами для того, аби давати ту чи іншу об’єктивну оцінку», – зазначив Роман Гринкевич
«Ми весь цей час мовчали. Але зараз будемо говорити». Роман Гринкевич зробив у суді заяву
19 лютого, 19:22
Ракета BrahMos відрізняється високою дальністю польоту – 450 кілометрів
Росія вирішила «підкупити» Індію сотнями надзвукових крилатих ракет
22 лютого, 12:43
Кирило Буданов прогнозує, що плани росіян зі зриву поставок не матимуть успіху
Росія має плани щодо зриву постачань західної техніки в Україну
24 лютого, 22:30
Причиною масштабних загорянь називають пожежонебезпечну погоду, яку створили рекордне весняне тепло, сухе повітря і поривчастий вітер
Масові пожежі в Техасі: завод із виготовлення ядерної зброї зупинив роботу
28 лютого, 11:39
Міністр пообіцяв всіляко сприяти тому, аби ВЛК «всі без виключень працювали у правовому полі»
У Києві робоча група перевірить роботу ВЛК
4 березня, 16:23
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
8 березня, 03:55
Суд зменшив розмір застави Гринкевича до 469 млн грн
Справа Гринкевича. Суд ухвалив рішення
14 березня, 15:15

Події в Україні

Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
12K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
11K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
7866
Три дитини у кожній родині хоче бачити прем'єр… Але якою ціною?
7440
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua