Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній

Держоператор тилу обрав п’ять постачальників, які запропонували найбільш економічно вигідні умови

Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн, повідомляє пресслужба ДОТ.

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За результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано п’ять постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.

1. «Черкаський м'ясокомбінат» постачатиме в чотири сектори:

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Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області. Ціна за комплект – 118,38 грн,

Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області. Ціна за комплект – 104,88 грн,

Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Ціна за комплект – 108,48 грн,

Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області. Ціна за комплект – 111,72 грн.

2. «Буський консервний завод» постачатиме в два сектори:

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Ціна за комплект – 113,76 грн,

Волинська, Рівненська, Житомирська області. Ціна за комплект – 113,76 грн.

3. «Твій Хліб» постачатиме в п’ять секторів:

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект – 109,62 грн,

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект – 109,62 грн,

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект – 111,24 грн,

Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект – 104,94 грн,

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект – 104,94 грн.

4. «Фуд Гранд» постачатиме в сектор, який складається з Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської областями. Ціна за комплект – 118,38 грн.

5. «Юг Прод Торг» постачатиме в сектор, який складається з Миколаївською, Херсонською, Одеською, Кіровоградською областями. Ціна за комплект – 119,70 грн.

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Державний оператор тилу наголосив, що перші поставки очікуються вже з 1 квітня.

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов в своєму дописі у Facebook першим повідомив про всі спірні моменти, які можуть стосуватись нових постачальників Міноборони.

ТОВ «Буський консервний завод» існує 27 років і у 2016 році було прямим постачальником консервів для Нацгвардії. За словами Жумаділова, «кінцевий бенефіціар Лапшин Олександр Вячеславович отримав дві квартири в рамках грошової позики від фігуранта кримінального провадження Гринкевича через борг останнього». Компанія також була постачальником продукції для компанії Гринкевича.

В подальшому Лапшин надав пояснення щодо квартир – він повідомив, що компанія Гринкевичів і так вже мала борг перед підприємством і ще просила кредит, тому він погодився на таку умову. У травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських Липках у Києві на 50 та 123 квадратні метри по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 млн грн. Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 млн грн у Олександра Лапшина для погашення боргів, йшлося в розслідуванні hromadske.

Ще одна погана згадка для «Буського консервного заводу» – він фігурував у справі про розкрадання коштів під час постачання неякісних консервів для Нацгвардії.

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«Закуплені військовою частиною 3078 рибні консерви та м`ясна продукція були придбані контрагентами у ТзОВ «Буський консервний завод» під видами інших торгових марок, при чому експертні висновки на поставлені партії товарів не відповідали реально поставленій продукції, що свідчить про її неналежну якість, кількість (вагу) інгредієнтів та невідповідність реальному терміну зберігання», – вказано у судовому провадженні.

Керівником ТОВ «Фудгранд», якому нема і 2 років, є Хубова Наталія Юріївна – попри незначний вік існування компанії вона вже виграла мільярд гривень на державних тендерах. Про неї є негативна згадка в регіональних ЗМІ. Зокрема, полтавське комунальне підприємство «Добробут» у 2023 році абсолютну більшість замовлень – 34 договори на 20,5 млн грн віддало товариству «Фудгранд». Компанія постачала харчування школярам та переселенцям, однак ЗМІ вказували на значну переплату в цінах.

Компанії «Твій Хліб» 10 років, її кінцевим бенефіціаром є Іскра Микола Миколайович. Попри те, що компанія сприймається як виробник саме хлібобулочної продукції, вона вже була постачальником яєць, риби, олії, сала і навіть сухофруктів для комунальних закладів Житомирської області та Рівненської АЕС. Загальна сума виграних державних тендерів – 41 млн грн. Водночас ця компанія, за даними «Цензор», була постачальником для компаній Глиняної та групи компаній, до якої входить нинішній постачальник Міноборони «Атомсервіс».

Нагадаємо, видання NV опублікувало матеріал, про те, що Тетяна Глиняна є постачальником Міноборони та придбала кілька мініготелів у Хорватії. З тексту статті вбачався начебто зв'язок цієї покупки із заробітками підприємиці на державних контрактах. Згодом Глиняна, українська компанія якої має державні контракти з Міноборони на харчування ЗСУ, прокоментувала інформацію про готельний бізнес в Хорватії. Вона заявила, що жодна інвестиція в Хорватії не була здійснена з прибутків від контрактів з Міноборони.

Як раніше повідомлялося, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн. Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.