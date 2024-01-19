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Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Канада повідомила, скільки готова прийняти біженців з України
Українські біженці можуть переїздити до Канади після перебування у ЄС
фото із відкритих джерел

Десятки тисяч українців планують приїхати до Канади в найближчі кілька місяців

Канада готується до прибуття десятків тисяч українців до кінця березня: ті, хто тікає від російського вторгнення, можуть в’їхати до Канади за екстреними візами. Понад 210 тис. українських біженців вже прибули до Канади з березня 2022 року після початку війни, і очікується приїзд ще не менше ніж 90 тис. осіб. Про це повідомив телеканал CTV.

Загалом влада Канади видала українцям понад 936 тис. віз за спеціальною програмою, дія якої закінчується 31 березня 2024 року. За даними на 28 листопада 2023 року, нею скористалися трохи більше ніж 210 тис. жителів України. Згідно з опитуванням, проведеним канадською міграційною службою, ще не менше 90 тис. українців можуть прибути до Канади до кінця березня.

Зокрема адаптацією українців опікується організація Operation Ukraine Safe Haven. Її було створено для централізації зв’язку між урядами та агенціями з поселення, які опікуються українцями, що прибули до Канади після початку війни.

«Коли Росія почала насильницьке вторгнення в Україну в 2022 році, мільйони людей покинули країну в пошуках безпеки. Канада застосувала екстраординарний підхід, відкривши свої двері для необмеженої кількості українців та їхніх сімей за допомогою нової візової програми. Зараз, коли Україна наближається до чергової річниці російського вторгнення, ця хвиля підтримки згасає. Ми не маємо такого рівня суспільного інтересу, як два роки тому», – сказав виконавчий директор організації Сарош Різві.

Наявність спеціальної візи зокрема дозволяє українцям отримувати допомогу у Канаді до закінчення терміну її дії. Організація також намагається заохотити людей, які вирішили приїхати до Канади, розглянути можливість поселення в менших громадах, де легше знайти житло та це зробити дещо доступніше.

Інша група, яка допомагає українцям зорієнтуватися в імміграційній системі, називається Pathfinders for Ukraine, також намагається налагодити зв’язки з людьми за кордоном і допомогти їм вирішити, чи приїзд до Канади є для них правильним рішенням.

Нагадаємо, Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі  активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди. Про це заявила посол Канади в України Наталка Цмоць «Європейській правді». У Канаді вважають, що це має бути угода про «безпекові запевнення – security assurances», уточнила пані посол. Водночас вона не вбачає жодних проблем у такому терміні. За словами Наталки Цмоць, такий підхід є спільним для країн «Великої сімки». 

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Теги: росія Канада житло Україна влада українка біженці переговори

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