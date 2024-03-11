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Українці активно купують житло у Польщі у кредит

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці активно купують житло у Польщі у кредит
Декілька тисяч українців взяли у Польщі кредити на житло
фото із відкритих джерел

Іпотечні кредити користуються дедалі більшою популярністю серед українців, які мешкають у Польщі

Торік українські мігранти в Польщі активно інвестували у житлову нерухомість. Біженці користувалися державною програмою для купівлі першої власності, пише yavp.pl. Втім, як повідомляють, банки зупинили прийом заявок на іпотечні кредити з процентною ставкою всього 2% річних.

Згідно з підрахунками, в рамках програми «Безпечний кредит 2%» у 2023 році понад 3 тис. іноземців придбали своє перше житло у Польщі, з яких 2 215 – українці. Білорусам було надано 492 кредити за цією програмою, а громадянам Індії – 46.

Сума кредитів під 2% річних, виданих іноземцям та сім’ям з іноземними позичальниками, досягла майже 1,3 мільярда злотих (близько €300 млн). У січні Банк народного господарства (Bank Gospodarstwa Krajowego) повідомив, що програма «Безпечний кредит 2%» була призупинена через вичерпання фондів.

У першій половині 2024 року польський уряд планує розробити нову програму для надання пільгових кредитів.

За даними Бюро кредитної інформації, з січня по жовтень 2023 року українцям було видано кредитів на суму 2,621 мільярда злотих, що перевищує показники 2022 року (2,429 мільярда злотих).

Загальна сума боргу українців до кінця жовтня 2023 року склала 7,942 мільярда злотих (близько 1,828 мільярда євро), переважно за іпотечними кредитами.

До слова, майже половина працевлаштованих у Польщі українців (49%) знайшли житло за допомогою роботодавця чи агентства з працевлаштування. Третина з них знайшли житло самостійно. Про це йдеться у дослідженні житлової ситуації працевлаштованих мігрантів «Працівник з України – житло в Польщі», проведеному Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

За даними дослідження, 84% задоволені, що роботодавець забезпечив їх житлом. У той же час кожен третій респондент (30%) знайшов житло самостійно. Варто зазначити, що кожен п’ятий (21%) респондент визнає, що мав житло до того, як знайшов теперішню роботу. Це свідчить про ріст впевненості українських працівників у Польщі та більшу самостійність у прийнятті рішень, а також збільшення частки громадян України, які вільно почуваються на польському ринку нерухомості.

Нагадаємо, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП країни зростає.

Читайте також: Українських біженців у Польщі може чекати серйозна перевірка

Теги: біженці житло українці мігранти нерухомість кредит Польща

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