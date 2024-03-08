Як українські біженці вплинули на економіку Польщі: дослідження

Зараз у сусідній країні працевлаштовані близько 350 тис українських біженців

Вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП раїни зростає. Про це розповідає reliefweb.int.

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Компанія Deloitte спільно з УВКБ ООН проаналізувала, як українські біженці, яких станом на жовтень 2023 року у Польщі проживало майже 957 тис, впливають на економіку країни. До ринку праці українські біженці стали долучатися швидко – у листопаді 2022 року рівень працевлаштування сягнув 65%, а у липні-серпні 2023 року – 80%.

У липні-серпні 2023 року 56% біженців декларували наявність вищої освіти та їхній рівень зайнятості був майже на третину вищий, ніж серед інших груп. В той самий час українці не повністю вивчили польську мову для ринку праці – у листопаді не володіли польською 21% опитаних. У червні 2023 року 40% офіційно працевлаштованих біженців працювали на роботі, яка не потребує кваліфікації. Для половини опитаних мовний бар'єр обмежував доступ до послуг, а для 34% – до ринку праці.

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Станом на зараз у Польщі працюють 225-350 тис. біженців із України. Їхню інтеграцію полегшив високий рівень освіти та велика кількість вакансій у Польщі. Високий рівень зайнятості стосується й підприємців – 5% біженців зареєстрували власний бізнес або працюють як фрілансери. У 2023 році біженці були найбільше зайняті:

на виробництві (14%);

у закладах розміщення та харчування (12%);

у торгівлі та ремонті (6%).

Згідно з результатами опитування у 2023 році 20% українських біженців заробляли менше 3 тис злотих (28,9 тис грн), 41% заробляли до 6 тис злотих (до майже 59 тис грн), 12% заробляли більше 6 тис злотих.

«Ми знаходимо, що біженці з України, які залишаються в Польщі як робітники, підприємці, споживачі та платники податків мають позитив вплив на економічний результат, який зросте у довгостроковій перспективі», – зазначають автори дослідження. Загалом доходи держави (ВВП) зросли на 0,8-1,1% у 2022 році та на 1,05-1,45% у 2023 році. У грошовому еквіваленті це становить 10,1-13,7 млрд злотих у 2022 році та 14,7-19,9 млрд злотих у 2023 році.

До слова, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.