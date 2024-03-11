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Які українці шукають житло у Польщі? Опитування продемонструвало, що змінилось

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Які українці шукають житло у Польщі? Опитування продемонструвало, що змінилось
Кожен п’ятий опитаний українець визнає, що мав житло до того, як знайшов теперішню роботу
фото із відкритих джерел

Польські підприємці беруть участь у пошуку житла для своїх робітників-українців,  через  дефіцит робочої сили 

Майже половина працевлаштованих у Польщі українців (49%) знайшли житло за допомогою роботодавця чи агентства з працевлаштування. Третина з них знайшли житло самостійно. Про це йдеться у дослідженні житлової ситуації працевлаштованих мігрантів «Працівник з України – житло в Польщі», проведеному Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

За даними дослідження, 84% задоволені, що роботодавець забезпечив їх житлом. У той же час кожен третій респондент (30%) знайшов житло самостійно. Варто зазначити, що кожен п’ятий (21%) респондент визнає, що мав житло до того, як знайшов теперішню роботу. Це свідчить про ріст впевненості українських працівників у Польщі та більшу самостійність у прийнятті рішень, а також збільшення частки громадян України, які вільно почуваються на польському ринку нерухомості.

Які українці шукають житло у Польщі? Опитування продемонструвало, що змінилось фото 1

Місцеві підприємці беруть участь у пошуку житла, або ж допомагають розміщувати своїх працівників через багаторічний дефіцит робочої сили в Польщі, який лише зростає.

«Польські роботодавці розуміють, що гідні умови мають вирішальне значення для підтримки конкурентоспроможності. Протягом кількох років це була головна конкурентна перевага польського ринку праці порівняно із Західною Європою. Це підтверджує перше в Польщі дослідження житлової ситуації працюючих іммігрантів. Цей факт свідчить про значну роль підприємців у процесі інтеграції іноземців у Польщі», – коментує результати дослідження голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Що важливо для українців? 

Важливим у цьому контексті є й той факт, що 44% респондентів спочатку знайшли житло, а потім шукали роботу. Це також підкреслює значний вплив питання розміщення на вибір місця роботи для українців у Польщі.
Громадяни України переважно обирають житло близько до місця роботи:

  • Лише 22% респондентів вказують, що час у дорозі до місця роботи перевищує 15 хвилин;
  • 38% добираються до місця роботи не більше ніж за 15 хвилин;
  • 40% респондентів можуть дістатися до місця роботи пішки за той же час.

«Це відображає еволюцію потреб і очікувань мігрантів. На початку житло для працівників може бути привабливим варіантом, наприклад, через його доступність, ціну або близькість до робочого місця. Однак з часом вони хочуть більше життєвого простору та приватності, що впливає на їхній вибір», — твердить голова правління RentLito Марія Домбровська. Загалом у дослідженні взяли участь 312 громадян України, які працюють у Польщі.

Три чверті українських мігрантів, які працюють у Польщі (75%) стверджують, що робітниче житло є прийнятним рішенням лише на початковому етапі роботи в Польщі. Відтак, українські мігранти часто сприймають робітниче житло як тимчасове, а не довгострокове рішення.

До слова, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП раїни зростає. Про це розповідає reliefweb.int.У липні-серпні 2023 року 56% біженців декларували наявність вищої освіти та їхній рівень зайнятості був майже на третину вищий, ніж серед інших груп. В той самий час українці не повністю вивчили польську мову для ринку праці – у листопаді не володіли польською 21% опитаних. У червні 2023 року 40% офіційно працевлаштованих біженців працювали на роботі, яка не потребує кваліфікації. Для половини опитаних мовний бар'єр обмежував доступ до послуг, а для 34% – до ринку праці.

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Теги: Польща мігранти українці житло біженці

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