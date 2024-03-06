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Держдеп США відреагував на знищення корабля «Сергій Котов»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Держдеп США відреагував на знищення корабля «Сергій Котов»
Метью Міллер вірить, що Україна має план, аби досягти перемог на полі бою
фото: AP

Речник Держдепу вважає, що українці «мають сюрпризи в запасі» для флоту РФ

Українці не раз показували, що можуть досягати перемог на полі бою. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, коментуючи знищення російського корабля «Сергій Котов».

«Ми віримо, що Україна має план, який вона може виконати, щоб досягти перемог на полі бою. Ми бачили, як вони здобувають перемоги на полі бою, нещодавно в Чорному морі вони потопили ще один російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням», – зазначив Міллер.

Як відомо, у ніч на 5 березня, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомлялося, знищений в Криму російський патрульний корабель «Сергій Котов» був одним із тих, хто в 2022 році атакували острів Зміїний. Корабель було точно знищено.

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов» втрати серед екіпажу російських окупантів склали 13 осіб.

Раніше повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.

У ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакують як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ пишуть, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів.  

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Теги: корабель Міноборони українці втрати

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