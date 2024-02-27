Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)

Протестувальники виступають проти імпорту продовольства з України та проти політики European Green Deal

У Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників. Вони перекрили дороги й вулиці. Про це повідомляє polsatnews.pl.

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Протестувальники виступають проти імпорту продовольства з України та проти політики European Green Deal, що накладає на фермерів низку обмежень. На Парадній площі розпалили багаття і запалили фаєри. В ситуацію втрутилася поліція.

У Варшаві розпочався протест фото: X/Jakub Krzywiecki

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У Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України фото: X/Jakub Krzywiecki

Учасники акції несли прапори і транспаранти. Серед написів було гасло «Стіна для фермера». На чолі маршу також з'явилася інсталяція у формі танка, зроблена з тюків сіна.

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У соцмережах повідомляється про сутички з поліцією. Акція розпочалася об 11 годині за місцевим часом.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, фермери вже ввійшли до Сейму.

Протестувальники біля будівлі Сейму фото: X/Jakub Krzywiecki

Delegacja w drodze na spotkanie z marszałkiem. pic.twitter.com/RkftpQD21h Будь ласка, читайте текст після реклами February 27, 2024

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною. Зокрема, поки українська сторона не має офіційного підтвердження інформації щодо намірів польських перевізників почати блокування українсько-польського кордону.

Стало відомо, що польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною.

«Ми хочемо привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси ігнорують… Питання про блокаду на литовському кордоні виникло, коли ми почали думати, як збільшити тиск на польську владу», – сказав співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс.

До слова, Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.