Франція підрахувала біженців і дійшла разючого висновку

Кількість іммігрантів у ЄС за 15 років зросла майже на 60% — з 40 до 64,2 мільйона

Рекордна міграція до ЄС: Франція приймає біженців з України, Конго та Афганістану порівну

У 2025 році кількість іммігрантів в Євросоюзі досягла рекордних 64,2 млн осіб, а Україна увійшла до трійки провідних країн-заявників на притулок у Франції — разом з Демократичною Республікою Конго та Афганістаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters за даними звіту Центру досліджень та аналізу міграції при незалежному інституті RFBerlin.

Франція: жодна країна не домінує

Особливістю Франції серед великих країн-приймачів є надзвичайно рівномірний розподіл між заявниками: Україна, ДР Конго та Афганістан – кожна приблизно по 10% від загальної кількості звернень. Це разюче відрізняє країну від сусідів по ЄС.

У Німеччині понад 40% заяв припадає на громадян Афганістану та Сирії, ще 11% – на турків. В Іспанії майже монопольно домінують венесуельці – близько 60%. В Італії лідирують громадяни Бангладешу з 22-відсотковою часткою.

Загальна картина в ЄС: заяв менше, мігрантів більше

Попри рекордну кількість іммігрантів у ЄС загалом, кількість заяв про надання притулку у 2025 році скоротилася: 669 365 звернень – на 26,6% менше, ніж роком раніше. Три чверті всіх заяв сконцентровані в чотирьох країнах:

Іспанія – близько 141 тис. заяв;

Італія – 127 тис.;

Франція – 116 тис.;

Німеччина – 113 тис.

Поза цією четвіркою кількість звернень різко падає. Греція – єдина країна з відносно помітним показником (близько 55 тисяч), решта не перевищують 30 тисяч.

Німеччина утримує лідерство, Іспанія – рекордсмен зростання

Найбільшим приймачем мігрантів в абсолютних цифрах залишається Німеччина: майже 18 млн народжених за кордоном, 72% із них – працездатного віку, близько 2,7 млн – біженці.

«Німеччина залишається основним місцем призначення для мігрантів у Європі – як в абсолютному вираженні, так і відносно до чисельності населення», – зазначив один з авторів звіту Томмазо Фраттіні.

Найшвидше серед усіх країн ЄС зростає Іспанія: за рік кількість іноземного населення збільшилася майже на 700 тис. і досягла 9,5 млн.

За даними Євростату, Україна залишається головним джерелом вимушеного переміщення в Європі від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

До слова, найвищу частку іммігрантів відносно власного населення у ЄС мають Люксембург, Мальта та Кіпр – невеликі держави, де частка народжених за кордоном сягає понад третини мешканців.