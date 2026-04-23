Франція підрахувала біженців і дійшла разючого висновку
Рекордна міграція до ЄС: Франція приймає біженців з України, Конго та Афганістану порівну
У 2025 році кількість іммігрантів в Євросоюзі досягла рекордних 64,2 млн осіб, а Україна увійшла до трійки провідних країн-заявників на притулок у Франції — разом з Демократичною Республікою Конго та Афганістаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters за даними звіту Центру досліджень та аналізу міграції при незалежному інституті RFBerlin.
Франція: жодна країна не домінує
Особливістю Франції серед великих країн-приймачів є надзвичайно рівномірний розподіл між заявниками: Україна, ДР Конго та Афганістан – кожна приблизно по 10% від загальної кількості звернень. Це разюче відрізняє країну від сусідів по ЄС.
У Німеччині понад 40% заяв припадає на громадян Афганістану та Сирії, ще 11% – на турків. В Іспанії майже монопольно домінують венесуельці – близько 60%. В Італії лідирують громадяни Бангладешу з 22-відсотковою часткою.
Загальна картина в ЄС: заяв менше, мігрантів більше
Попри рекордну кількість іммігрантів у ЄС загалом, кількість заяв про надання притулку у 2025 році скоротилася: 669 365 звернень – на 26,6% менше, ніж роком раніше. Три чверті всіх заяв сконцентровані в чотирьох країнах:
- Іспанія – близько 141 тис. заяв;
- Італія – 127 тис.;
- Франція – 116 тис.;
- Німеччина – 113 тис.
Поза цією четвіркою кількість звернень різко падає. Греція – єдина країна з відносно помітним показником (близько 55 тисяч), решта не перевищують 30 тисяч.
Німеччина утримує лідерство, Іспанія – рекордсмен зростання
Найбільшим приймачем мігрантів в абсолютних цифрах залишається Німеччина: майже 18 млн народжених за кордоном, 72% із них – працездатного віку, близько 2,7 млн – біженці.
«Німеччина залишається основним місцем призначення для мігрантів у Європі – як в абсолютному вираженні, так і відносно до чисельності населення», – зазначив один з авторів звіту Томмазо Фраттіні.
Найшвидше серед усіх країн ЄС зростає Іспанія: за рік кількість іноземного населення збільшилася майже на 700 тис. і досягла 9,5 млн.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про статус тимчасового захисту українців у країнах ЄС та умови його продовження. За даними Євростату, Україна залишається головним джерелом вимушеного переміщення в Європі від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
До слова, найвищу частку іммігрантів відносно власного населення у ЄС мають Люксембург, Мальта та Кіпр – невеликі держави, де частка народжених за кордоном сягає понад третини мешканців.
