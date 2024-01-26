Скільки біженців залишили свої домівки в Україні: шокуючі дані ООН

Філіппо Гранді: «Я не бачу жодного значного руху людей, які повертаються туди, де вони жили»

З початку війни в Україні 10 млн. мешканців України змушені були тікати зі своїх будинків. Таку цифру в інтерв'ю NHK підтвердив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він закликав світову спільноту продовжувати активну підтримку України, незважаючи на конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Гази.

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За даними УВКБ ООН, на даний момент за межі України виїхало близько 6,3 млн осіб, ще 3,7 млн ​​переселилися в інший регіон України подалі від бойових дій. Таким чином загальна цифра біженців – 10 млн осіб – що становить майже чверть населення України.

«Я не бачу жодного значного руху людей, які повертаються туди, де вони жили. Саме тому я стурбований тим, що повернутися їм буде нелегко, оскільки ситуація продовжується», – зазначив представник ООН.

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Гранді зазначив, що зараз не спостерігається «масового повернення людей на місця їхнього колишнього проживання». Він висловив побоювання, що в умовах воєнного часу і труднощів повернення стає складним. Говорячи про необхідну допомогу біженцям після повернення додому. Голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців також згадав про необхідність допомоги українцям, зокрема з відновленням осель: «Потрібна підтримка, щоб допомогти людям відновити своє життя, доки вони знову не знайдуть роботу, і відремонтувати зруйновані будинки».

Організація ООН у справах біженців заявила, що вже надала допомогу у відновленні понад 27, 5 тис зруйнованих під час бойових дій будинків, проте через нові атаки Росії українці втрачають все більше житла.

Гранде також звернув увагу на те, що серед світової спільноти інтерес до подій в Україні знижується через війну між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Гази. «Для продовження гуманітарної допомоги потрібна негайна фінансова підтримка», – підкреслив він.

Нагадаємо, за підрахунками ООН, близько 3,7 млн українців вважаються внутрішньо переміщеними особами, а ще 6,3 млн – біженцями. Цього року в ООН на допомогу Україні планують виділити $4,2 млрд. Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді заявив про стурбованість тим, що війну в Україні забувають на тлі інших глобальних криз, які забирають на себе увагу.