Попередження не подіяли. Путін відмовився урізати витрати на війну – ISW

Путін переконаний, що Росія здатна витримати економічний тиск до досягнення своїх військових цілей

Аналітики вважають, що російський диктатор продовжує вірити у швидкий успіх на фронті попри зростання проблем в економіці

Російський диктатор Володимир Путін відмовляється скорочувати військові витрати та згортати війну проти України, незважаючи на дедалі серйозніші попередження про проблеми в російській економіці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, позиція Кремля свідчить про те, що Путін і надалі вірить у можливість досягти своїх цілей військовим шляхом у найближчій або середньостроковій перспективі.

В ISW зазначають, що російський диктатор, ймовірно, сформував викривлене уявлення про реальну ситуацію на фронті через завищені доповіді вищого військового командування РФ.

Експерти нагадують, що раніше вже фіксували випадки, коли російські генерали перебільшували масштаби власних успіхів на полі бою.

«Небажання Путіна скорочувати оборонні витрати та згортати військові зусилля свідчить про те, що він вважає можливим перемогти у війні в найближчій або середньостроковій перспективі, а також переконаний, що російська економіка здатна витримати такий тиск», – зазначають аналітики.

Водночас в ISW наголошують, що Кремль стикається із серйозною дилемою. Скорочення військових витрат може негативно вплинути на можливості російської армії на фронті, особливо на тлі українських ударів по тилових об'єктах та контратак українських сил.

На думку аналітиків, саме побоювання втратити військову ініціативу змушує Путіна й надалі спрямовувати значні ресурси на продовження війни.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомив, що Володимир Путін продовжує розраховувати на захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Аналітики припускають, що російське військове командування може надавати Кремлю викривлену інформацію про реальну ситуацію на фронті, через що російський диктатор переоцінює можливості своєї армії.

Водночас Bloomberg повідомляло про посилення дискусій усередині російського керівництва щодо вартості війни для економіки. Міністр фінансів Антон Силуанов і представники Центробанку РФ попередили Путіна про ризики зростання дефіциту бюджету та погіршення фінансової ситуації через рекордні військові витрати, однак Кремль поки не демонструє готовності скорочувати фінансування війни.