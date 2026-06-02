Європою без пересадок. Новий потяг з'єднав кордон України та Франкфурт

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Для українців відкривають новий залізничний маршрут
фото: Leo Express
Маршрут проліг через Прагу, Дрезден і Лейпциг, а квитки на окремих ділянках коштуватимуть від €10

Пасажири з України отримали новий спосіб дістатися до Німеччини без пересадок. Уже цього літа чеський приватний перевізник Leo Express запускає пряме залізничне сполучення між польським Перемишлем поблизу українського кордону та Франкфуртом-на-Майні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Euronews.

Перший рейс нового маршруту запланований на 25 червня. Відправною точкою стане Перемишль, який є одним із головних транспортних вузлів для українців, що подорожують до країн Європейського Союзу. Потяг проходитиме через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт.

Кінцевими станціями маршруту стануть Франкфурт-на-Майні та міжнародний аеропорт Франкфурта.

Загальна довжина маршруту перевищить 1300 км. Таким чином він стане одним із найдовших прямих залізничних сполучень у Європі. Потяг курсуватиме щодня в обох напрямках.

У компанії Leo Express заявили, що новий маршрут має покращити транспортне сполучення між країнами Західної та Східної Європи, а також спростити доступ до України через Перемишль.

«Завдяки цьому новому маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з’єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України», – заявив генеральний директор Leo Express Пітер Келер.

Під час подорожі пасажири зможуть користуватися Wi-Fi, розетками для заряджання мобільних пристроїв, кондиціонуванням повітря та сервісом із прохолодними напоями. Вартість квитків на окремих ділянках маршруту стартуватиме від €10.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вже неодноразово повідомляла про значні втрати рухомого складу через російські обстріли. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти регулярно атакують залізничну інфраструктуру, вокзали, депо та пасажирські вагони в різних регіонах України.

Водночас попит на залізничні перевезення продовжує зростати. Через обмежене авіасполучення та високий попит на внутрішні й міжнародні поїздки саме залізниця залишається основним видом транспорту для мільйонів українців. У таких умовах дефіцит вагонів став одним із головних викликів для перевізника напередодні літнього сезону.

Теги: Польща Німеччина залізниця Україна

