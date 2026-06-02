Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ

Єгор Голівець
Рубіо заговорив про скасування важливих винятків для російської нафти
скріншот з відео
У Вашингтоні заявили про намір якнайшвидше скасувати винятки, які досі дозволяють окремі операції з російською нафтою

США можуть найближчим часом посилити санкційний тиск на російський нафтовий сектор шляхом скасування чинних винятків, які досі дозволяють окремі операції з російською нафтою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

Під час виступу перед Комітетом Сенату США з міжнародних відносин Рубіо заявив, що американська адміністрація зацікавлена в якнайшвидшому припиненні дії винятків, передбачених санкційним режимом щодо російської нафтової галузі.

Питання пролунало у відповідь на звернення сенаторки від Демократичної партії Джин Шахін, яка поцікавилася подальшою долею чинних винятків.

За словами держсекретаря, остаточне рішення ухвалюватиме Міністерство фінансів США.

«Це залежатиме від обставин і ситуації на момент ухвалення рішення», – пояснив Рубіо.

Водночас він наголосив, що загальна стратегія Вашингтона передбачає подальше посилення обмежень щодо російського нафтового сектору.

За словами держсекретаря, нинішні винятки запроваджувалися як тимчасовий механізм для уникнення різких потрясінь на світовому енергетичному ринку та забезпечення стабільності поставок енергоносіїв. Однак Сполучені Штати розглядають їх як тимчасовий інструмент і прагнуть поступово відмовитися від таких послаблень.

Рубіо підкреслив, що санкційний тиск на нафтову галузь Росії залишається одним із ключових елементів американської політики щодо Кремля.

До слова, Європейський Союз може вже наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження мають посилити тиск на російський енергетичний сектор та механізми обходу чинних санкцій.

