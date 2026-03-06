Тимчасовий захист для українців у ЄС можуть змінити: заява Єврокомісії

Українцям у ЄС можуть запропонувати інші підстави для проживання замість тимчасового захисту

Євросоюз і надалі надаватиме захист людям, які залишають Україну. Однак підхід до цього може змінитися

Спеціальна представниця Єврокомісії з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон заявила, що тимчасовий захист для громадян України в Євросоюзі навряд чи буде продовжений у нинішньому форматі. Про це повідомляє DW, пише «Главком».

«Мене б дуже здивувало, якби тимчасовий захист був продовжений у нинішньому вигляді. Думаю, для тимчасового заходу п’яти років достатньо», – сказала Йоганссон.

За її словами, українці, які вже кілька років проживають у країнах Європейського Союзу, з часом можуть змінити правові підстави для перебування. Йдеться, зокрема, про дозволи на проживання, робочі чи навчальні візи та інші форми легального статусу.

Водночас Йоганссон наголосила, що у разі затяжної війни Євросоюз і надалі надаватиме захист людям, які залишають Україну. Однак підхід до цього може змінитися.

За її словами, захист можуть надавати «для людей із регіонів, які очевидно небезпечні».

Представниця Єврокомісії також зазначила, що більшість українських біженців з часом вирішують залишитися в країнах ЄС. Водночас Єврокомісія готує програму добровільного повернення українців додому.

«Ми не будемо давати гроші безпосередньо людям. Ми хочемо інвестувати в місцеві громади», – пояснила Йоганссон.

Нагадаємо, Ірландія продовжила дію імміграційних дозволів для українських біженців, що перебувають в країні. Подовжений тимчасовий захист передбачає для українців законне перебування в Ірландії ще певний час.

Як повідомлялось, станом на кінець 2025 року загальна кількість громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, сягнула 4,35 млн осіб. Лише за грудень цей показник зріс майже на 25 тис. осіб.