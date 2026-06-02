Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії

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Попри кримінальні справи на Заході, у російській столиці йому влаштували урочистий прийом

Скандальний американо-британський блогер Ендрю Тейт, якого в Румунії звинувачують у торгівлі людьми та створенні організованого злочинного угруповання, прибув до Росії напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Урочиста зустріч у Москві

До Москви Тейт прилетів разом зі своїм братом Трістаном. В аеропорту гостей зустрічали з хлібом-сіллю, народними піснями, танцями та виступами фольклорних колективів.

Сам блогер опублікував відео зустрічі у своїх соціальних мережах і підписав його фразою: «Нових друзів наживай, а старих не втрачай». Наразі офіційного підтвердження участі Тейта в Петербурзькому міжнародному економічному форумі немає.

Скандальна репутація та кримінальні справи

Ендрю Тейт здобув широку популярність завдяки провокативним висловлюванням щодо жінок. Він неодноразово заявляв, що жінки «належать» чоловікам, а також перекладав частину відповідальності за сексуальне насильство на самих жертв.

У 2022 році Facebook, Instagram, YouTube та TikTok заблокували його акаунти через порушення правил платформ і поширення мізогінного контенту. Пізніше після зміни власника Twitter його сторінку було відновлено. Нині на акаунт Тейта підписані майже 11 млн користувачів.

У грудні 2022 року румунські правоохоронці затримали братів Ендрю та Трістана Тейтів. Їх звинуватили у торгівлі людьми, сексуальній експлуатації жінок та створенні організованого злочинного угруповання.

До початку 2025 року братам було заборонено залишати територію Румунії. Згодом обмеження скасували, після чого вони змогли виїхати до США. За даними західних ЗМІ, питання їхнього пересування порушували представники адміністрації президента США Дональда Трампа, якого Ендрю Тейт публічно підтримує.

Раніше стало відомо, що серед гостей Петербурзького міжнародного економічного форуму також заявлені колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, колишній інспектор ООН Скотт Ріттер та американська ультраправа активістка Кендіс Оуенс.