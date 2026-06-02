Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії
Скандальний блогер Ендрю Тейт отримав царський прийом у Москві
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Попри кримінальні справи на Заході, у російській столиці йому влаштували урочистий прийом

Скандальний американо-британський блогер Ендрю Тейт, якого в Румунії звинувачують у торгівлі людьми та створенні організованого злочинного угруповання, прибув до Росії напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Урочиста зустріч у Москві

До Москви Тейт прилетів разом зі своїм братом Трістаном. В аеропорту гостей зустрічали з хлібом-сіллю, народними піснями, танцями та виступами фольклорних колективів.

Сам блогер опублікував відео зустрічі у своїх соціальних мережах і підписав його фразою: «Нових друзів наживай, а старих не втрачай». Наразі офіційного підтвердження участі Тейта в Петербурзькому міжнародному економічному форумі немає.

Скандальна репутація та кримінальні справи

Ендрю Тейт здобув широку популярність завдяки провокативним висловлюванням щодо жінок. Він неодноразово заявляв, що жінки «належать» чоловікам, а також перекладав частину відповідальності за сексуальне насильство на самих жертв.

У 2022 році Facebook, Instagram, YouTube та TikTok заблокували його акаунти через порушення правил платформ і поширення мізогінного контенту. Пізніше після зміни власника Twitter його сторінку було відновлено. Нині на акаунт Тейта підписані майже 11 млн користувачів.

У грудні 2022 року румунські правоохоронці затримали братів Ендрю та Трістана Тейтів. Їх звинуватили у торгівлі людьми, сексуальній експлуатації жінок та створенні організованого злочинного угруповання.

До початку 2025 року братам було заборонено залишати територію Румунії. Згодом обмеження скасували, після чого вони змогли виїхати до США. За даними західних ЗМІ, питання їхнього пересування порушували представники адміністрації президента США Дональда Трампа, якого Ендрю Тейт публічно підтримує.

Раніше стало відомо, що серед гостей Петербурзького міжнародного економічного форуму також заявлені колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, колишній інспектор ООН Скотт Ріттер та американська ультраправа активістка Кендіс Оуенс.

Читайте також:

Теги: скандал росія кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожих прильотів по Україні, 2 червня 2026 рік
Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей
Сьогодні, 09:01
За нічні «розваги» зі зброєю чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі
У Києві чоловік влаштував нічну стрілянину під вікнами багатоповерхівки
27 травня, 09:32
Лібанова наголосила, що трудові емігранти зможуть працювати лише на тих посадах, на які не претендують українці
Трудові мігранти зароблятимуть 35 тис. грн на місяць? Лібанова прокоментувала паніку в соцмережх
26 травня, 15:48
У Білгороді дим над містом після атаки
Атака на Ярославль та Білгород: наслідки (відео)
25 травня, 07:27
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
21 травня, 13:39
Американський політик наполягає на тому, що європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва
Гроші від США – усе? Конгресмен зробив тривожну заяву про фінансування для України
16 травня, 22:42
Кожна деталь параду Путіна підкреслює, що ресурс «непереможності» повністю вичерпано
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
11 травня, 16:36
Експерти МАГАТЕ оцінили наслідки ударів РФ по енергосистемі
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
8 травня, 18:28
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
6 травня, 16:19

Соціум

Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії
Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії
Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ
Попередження не подіяли. Путін відмовився урізати витрати на війну – ISW
Попередження не подіяли. Путін відмовився урізати витрати на війну – ISW
Європою без пересадок. Новий потяг з'єднав кордон України та Франкфурт
Європою без пересадок. Новий потяг з'єднав кордон України та Франкфурт
Дочка довіреної особи Путіна отримала шість років колонії за участь в антивоєнному мітингу
Дочка довіреної особи Путіна отримала шість років колонії за участь в антивоєнному мітингу

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua