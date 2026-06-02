Дочка довіреної особи Путіна отримала шість років колонії за участь в антивоєнному мітингу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дочка довіреної особи Путіна отримала шість років колонії за участь в антивоєнному мітингу
Після початку великої війни Пугач виїхала до Грузії і повністю припинила спілкування з батьком
фото: Олександра Пугач/Instagram
Окрім позбавлення волі, суд на 3,5 роки заборонив Пугач адмініструвати сайти

У РФ Первомайський районний суд Кірова заочно засудив 28-річну Олександру Пугач до шести років позбавлення волі. Вона є донькою ректора Вятського державного університету Валентина Пугача, який під час останніх президентських виборів був довіреною особою Володимира Путіна у Кіровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Вирок було винесено 14 травня у справі про «військові фейки» та заклики проти нібито безпеки РФ. Окрім позбавлення волі, суд на 3,5 роки заборонив Пугач адмініструвати сайти.

Після початку великої війни дівчина виїхала до Грузії і повністю припинила спілкування з батьком.

Про кримінальну справу проти Олександри Пугач стало відомо у січні 2026 року. Приводом для порушення став її виступ на антивоєнному мітингу в Грузії. Там дівчина закликала допомагати Україні та робити пожертви ЗСУ. В Instagram вона також публікує дописи на підтримку України.

До слова, Московський міський суд визнав росіянина Олександра Крайчика винним у держзраді та засудив його до 13 років позбавлення волі. Причиною стало те, що чоловік переказав €50 на підтримку ЗСУ.

Також колишнього російського військового Антона Хожаєва, який продав секретні дані про російські війська Збройним силам України, засудили до 23 років позбавлення волі. Вирок було винесено другим Західним окружним військовим судом.

Теги: росія суд росіяни

Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ
Попередження не подіяли. Путін відмовився урізати витрати на війну – ISW
Європою без пересадок. Новий потяг з'єднав кордон України та Франкфурт
Дочка довіреної особи Путіна отримала шість років колонії за участь в антивоєнному мітингу
Термінатор став Спиридоном. Росія перейменовує свою військову техніку

