Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP

Єгор Голівець
фото: Reuters
Європейські чиновники припускають, що посилення ударів може свідчити не лише про військові цілі Росії, а й про її зростаючі труднощі на фронті та в економіці

Посилення російських ударів по Києву може бути пов'язане не лише з військовою ситуацією, а й зі спробою Кремля приховати власні проблеми та посилити позиції перед можливими переговорами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

Європейські чиновники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, розглядають останню ескалацію атак як сигнал, що може свідчити про внутрішні труднощі Росії.

За їхніми оцінками, зростання інтенсивності ударів по українській столиці може відображати не лише прагнення завдати шкоди Україні, а й спробу вплинути на майбутній переговорний процес.

У Європі не виключають, що Москва прагне створити додатковий тиск перед можливими дипломатичними контактами, щоб домогтися вигідніших для себе умов.

Співрозмовники видання також припускають, що така тактика може бути пов'язана зі зростанням проблем Росії як на полі бою, так і в економічній сфері.

На цьому тлі аналітики попереджають, що російські війська можуть продовжити атаки на українську цивільну інфраструктуру та навіть збільшити їхню інтенсивність найближчим часом.

Крім того, українська розвідка отримала інформацію про можливі майбутні удари по об'єктах, пов'язаних із російським оборонно-промисловим комплексом. За оцінками експертів, це може стати одним із факторів подальшої ескалації між сторонами.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по території України із застосуванням безпілотників та ракет різних типів. Під обстрілами опинилися Київ, Дніпро, Харків, Полтавська та Чернігівська області. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування інфраструктури, пошкодження житлових будинків та постраждалих серед цивільного населення.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Кремль може переоцінювати власні успіхи на фронті, тоді як російська економіка дедалі більше відчуває наслідки високих військових витрат і міжнародних санкцій. На думку експертів, це створює для російського керівництва додатковий тиск, який може впливати як на військові, так і на політичні рішення Москви.

