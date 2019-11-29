Угорський дипломат пояснив, чому проблема нацменшини у Закарпатті болить Будапешту



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Іштван Ійдярто заявив, що правами земляків у сусідніх країнах переймалися всі уряди Угорщини

Посол вважає, що душевний стан угорського суспільства вимагає турботи про земляків у сусідніх країнах

Посол Угорщини Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» заявив, що турбуватися про земляків в інших країнах угорців змушують їхні колишні втрати. «Угорщина - країна, що втратила території і населення. Не думаю, що треба пояснювати, як це вплинуло на душевний стан суспільства», - пояснив дипломат.

Ійдярто додав, що є ще один важливий момент. «Під час соціалізму питання нацменшин було абсолютно табу, щоб ні в якому разі не «завадило дружбі народів». Після демократичного переходу мало не всі політсили Угорщини займалися цим питанням як пріоритетним. Так що недоречно думати, що тільки нинішній уряд вважає важливим питання захисту нацменшин», - наголосив угорський амбасадор.

Нагадаємо, 14 листопада цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

До відома, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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