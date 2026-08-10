Дрон поцілив у паливні баки українського Ан-124 в аеропорту Лейпцига

Безпілотник був начинений пластичною вибухівкою Semtex, однак вона з невідомої причини не здетонувала

FPV-дрон із вибухівкою врізався у крило українського вантажного літака Ан-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига. Удар припав на найбільш вразливу частину крила, де розташовані паливні баки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Die Zeit.

Як з'ясували журналісти, безпілотник врізався безпосередньо у крило українського вантажного літака. При цьому дрон був начинений пластичною вибухівкою Semtex. Вибуховий пристрій із невідомої причини не здетонував.

Нові подробиці інциденту, за даними видання, свідчать про те, що йшлося про цілеспрямовану атаку на український літак, а не лише про «попередження» без наміру завдати реальної шкоди.

Сам безпілотник виявили лише через чотири години після атаки. Його випадково помітив на землі водій екскурсійного автобуса. Чоловік наступив на апарат, після чого повідомив про знахідку службу безпеки. Аеропорт Лейпциг/Галле українська авіакомпанія «Антонов» регулярно використовує як базу для своїх вантажних літаків.

Нагадаємо, уночі 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили підозрілий предмет біля українського Ан-124 «Руслан». Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт назвав ситуацію «новим рівнем небезпеки» для країни та «сценарієм гібридної загрози».

Після інциденту німецькі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що український літак нібито перевозив боєприпаси. Також повідомлялося, що у повітрі дрон міг зіткнутися з іншим безпілотником.

Водночас авіакомпанія «Антонов» заперечила інформацію про перевезення боєприпасів. У компанії наголосили, що на момент атаки український Ан-124 був порожнім.