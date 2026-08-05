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Поліція виявила дрон із детонатором поруч з українським літаком у Німеччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Поліція виявила дрон із детонатором поруч з українським літаком у Німеччині
Федеральна поліція підняла тривогу через дрон біля українського літака
скриншот з відео

Після виявлення підозрілого безпілотника польоти тимчасово зупинили, а згодом український вантажний літак зіткнувся в повітрі з невідомим об'єктом

Федеральна поліція Німеччини виявила безпілотник із детонатором поруч з українським вантажним літаком типу «Антонов» в аеропорту Лейпциг/Галле. Інцидент стався в ніч проти 5 серпня та призвів до тимчасового призупинення польотів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

За інформацією видання, підозрілий безпілотник лежав на пероні неподалік українського літака. Для його знешкодження Федеральна поліція залучила саперів і дистанційно керованого робота.

Через інцидент роботу аеропорту тимчасово призупинили до 01:55. Один пасажирський літак, що прямував з Майорки, перенаправили до Нюрнберга. Вранці південна злітно-посадкова смуга залишалася закритою через проведення слідчих дій, хоча решта аеропорту працювала у штатному режимі.

Після завершення тривоги український вантажний літак здійснив повторний зліт. Однак приблизно за шість кілометрів від летовища на висоті близько 400 метрів він зіткнувся в повітрі з невідомим об'єктом.

Екіпаж зміг безпечно посадити літак у Ганновері. Під час огляду фахівці виявили незначні пошкодження передньої частини повітряного судна.

Поліція федеральної землі Нижня Саксонія кваліфікувала інцидент як злочин проти державної безпеки. Правоохоронці розглядають версію можливої диверсії. Розслідування спільно проводять поліція Нижньої Саксонії та Саксонії. Пошуки особи, яка могла керувати дроном, наразі тривають.

Нагадаємо, 4 серпня польські винищувачі здійснили перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який наблизився до повітряного простору Польщі. Через зростання активності російської авіації країни НАТО регулярно піднімають винищувачі для контролю ситуації поблизу своїх кордонів.

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Теги: росія диверсія Німеччина Антонов

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