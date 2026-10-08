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Футболісти КНДР обурили стадіон витівкою перед матчем з Японією

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Футболісти КНДР обурили стадіон витівкою перед матчем з Японією
Збірна Північної Кореї вилетіла з Азійських ігор від Японії
фото: YONHAP

Під час матчу на Азійських іграх північнокорейці дали зрозуміти, що ставляться до японців вороже

У соцмережах активно поширюється відео з представниками збірної Північної Кореї, які дивно поводилися під час традиційної процедури привітання перед матчем із Японією на Азійських іграх. Про це повідомляє «Главком».

Важка історія протистоянь

Зустріч команд U23 відбулася на тлі історично напружених відносин між Японією та Північною Кореєю. Між країнами досі немає дипломатичних відносин, а їхні взаємини протягом десятиліть залишаються складними через історичні та політичні суперечки. Зокрема, Японія неодноразово порушувала питання викрадення своїх громадян північнокорейськими агентами у 1970-1980-х роках. У 2002 році Пхеньян визнав частину цих викрадень, однак Токіо досі вважає питання невирішеним. Додаткову напругу створюють ядерна програма Північної Кореї та запуски її балістичних ракет, які Японія розглядає як серйозну загрозу безпеці.

Водночас протистояння між країнами регулярно переноситься і на спортивні майданчики. Футбольні матчі Японії та Північної Кореї вже неодноразово супроводжувалися конфліктними епізодами. Зокрема, під час Азійських ігор 2022 року (турнір відбувався у 2023-му) після поразки від Японії північнокорейські футболісти вступили в суперечку із суддями та працівниками служби безпеки.

Напружений матч на Азійських іграх

Нинішня зустріч також проходила в особливому контексті. Північна Корея вперше брала участь в Азійських іграх, які проходили в Японії, причому до цього країна не приїжджала на Ігри в Хіросімі 1994 року, посилаючись, зокрема, на погіршення відносин із Японією та проблеми з умовами в'їзду делегації.

Очікування конфліктної гри виправдалися: матч вийшов жорстким, а після фінального свистка північнокорейські футболісти відмовилися потиснути руки суперникам. Японія перемогла з рахунком 1:0 та вийшла до наступного раунду. Однак увагу вболівальників привернув епізод ще до початку зустрічі. Під час традиційної передматчевої процедури футболісти команд мають привітати один одного рукостисканням або легким ударом долонями. Натомість північнокорейські гравці, проходячи повз японців, кілька разів сильно вдарили кулаками по простягнутих руках суперників.

При цьому на обличчях футболістів були серйозні, а подекуди й агресивні вирази. Відео цього моменту швидко поширилося в соціальних мережах і викликало бурхливу реакцію користувачів.

Після матчу ситуація отримала продовження. Північнокорейські футболісти не приєдналися до традиційного шикування в центрі поля та пішли до лави запасних, не привітавши японських гравців. Під час самої гри представники КНДР також бурхливо протестували проти рішення арбітра після епізоду з єдиним голом Японії.

Нагадаємо, що капітану збірної з футболу Південної Кореї загрожує армія через коментар після матчу

Теги: Японія Північна Корея футбол

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