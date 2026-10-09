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Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 жовтня 2026 року

Ніч на 9 жовтня відзначилася ворожим ударом по Івано-Франківську – є загиблий. Водночас масована атака дронів накрила окупований Луганськ, а аеропорти Росії масово припиняли роботу і перенаправляли рейси через загрозу безпілотників. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 жовтня.

Росія атакувала Івано-Франківськ 

Ворог завдав удару по Івано-Франківську – є загиблий. Деталі атаки та наслідки уточнюються.

Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня фото 1

Окупований Луганськ масовано атакували дрони 

Безпілотники масовано атакували окупований Луганськ – у місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня фото 2

На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску

Через загрозу безпілотників закривали пункт пропуску на кордоні з Польщею. Водночас Польща підіймала в небо авіацію. 

Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня фото 3

Аеропорти Росії не приймали літаки 

Через масові атаки безпілотників аеропорти Росії перестали приймати рейси – авіарух масово перенаправляють на запасні аеродроми.

Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня фото 4

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Теги: Польща аеропорт Івано-Франківськ Луганськ

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