Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 жовтня 2026 року

Ніч на 9 жовтня відзначилася ворожим ударом по Івано-Франківську – є загиблий. Водночас масована атака дронів накрила окупований Луганськ, а аеропорти Росії масово припиняли роботу і перенаправляли рейси через загрозу безпілотників. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 жовтня.

Росія атакувала Івано-Франківськ

Ворог завдав удару по Івано-Франківську – є загиблий. Деталі атаки та наслідки уточнюються.

Окупований Луганськ масовано атакували дрони

Безпілотники масовано атакували окупований Луганськ – у місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску

Через загрозу безпілотників закривали пункт пропуску на кордоні з Польщею. Водночас Польща підіймала в небо авіацію.

Аеропорти Росії не приймали літаки

Через масові атаки безпілотників аеропорти Росії перестали приймати рейси – авіарух масово перенаправляють на запасні аеродроми.

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