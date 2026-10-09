Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 жовтня 2026 року
Ніч на 9 жовтня відзначилася ворожим ударом по Івано-Франківську – є загиблий. Водночас масована атака дронів накрила окупований Луганськ, а аеропорти Росії масово припиняли роботу і перенаправляли рейси через загрозу безпілотників. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 жовтня.
Росія атакувала Івано-Франківськ
Ворог завдав удару по Івано-Франківську – є загиблий. Деталі атаки та наслідки уточнюються.
Окупований Луганськ масовано атакували дрони
Безпілотники масовано атакували окупований Луганськ – у місті зафіксовано перебої з електропостачанням.
На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску
Через загрозу безпілотників закривали пункт пропуску на кордоні з Польщею. Водночас Польща підіймала в небо авіацію.
Аеропорти Росії не приймали літаки
Через масові атаки безпілотників аеропорти Росії перестали приймати рейси – авіарух масово перенаправляють на запасні аеродроми.
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