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Масові протести в Албанії: прем'єр відповів, чи піде у відставку

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Масові протести в Албанії: прем'єр відповів, чи піде у відставку
Еді Рама очолює уряд Албанії з 2013 року
Фото: Associated Press

Еді Рама заявив, що зміна влади можлива лише через вибори, попри заворушень студентів

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама відкинув вимоги про відставку на тлі масштабних студентських протестів, які третій день супроводжуються сутичками з поліцією. Він наголосив, що уряд може змінитися лише за результатами демократичних виборів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Щодо закликів до моєї відставки, то уряди змінюються внаслідок демократичних виборів. Торік у нас були вибори, а не революція», – заявив Рама у письмовій відповіді агентству.

За словами прем'єра, його відповідальність полягає в тому, щоб реагувати на обґрунтовані вимоги громадян і продовжувати розвиток країни. Відставку він назвав зрадою виборців, які надали йому мандат на завершення переговорів про вступ Албанії до Євросоюзу.

Глава уряду висловив готовність обговорити зростання вартості освіти, однак засудив напади на державні установи та пошкодження майна. Він також припустив, що певні сили всередині країни та за кордоном можуть бути зацікавлені у зриві євроінтеграційного процесу.

«Я не дозволю, щоб насильство зірвало європейське майбутнє Албанії», – наголосив Рама.

Студенти протестують через високу вартість навчання, незадовільні умови в університетах, недостатню фінансову підтримку та проблеми з працевлаштуванням. У столиці Тирані демонстранти підпалювали будівлі й кидали каміння в поліцейських. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ, а парламент скасував засідання.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні студентські заворушення в Албанії. За даними місцевого МОЗ, після сутичок медичної допомоги потребували 89 людей, серед яких 61 поліцейський. Протести поширилися за межі Тирани, а до студентів долучилися старшокласники.

До слова, у червні тисячі албанців вимагали відставки Еді Рами через будівництво курорту, пов'язаного із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Демонстранти виступали проти забудови природоохоронних територій та непрозорого погодження інвестиційного проєкту.

Раніше, у лютому, Албанію також охопили антиурядові протести через корупційний скандал. Тоді демонстранти вимагали відставки віцепрем'єрки Белінди Баллуку, яку підозрювали у втручанні в державні тендери, а також усього уряду.

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Теги: Албанія протест відставка

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