Підпал бази Starlink у Польщі. Помилка поліції дозволила підозрюваним утекти з країни

Польські правоохоронці перевірили документи ймовірних диверсантів уже наступного дня після підпалу, але відпустили їх

Польська поліція відпустила двох громадян Туреччини, яких згодом запідозрили в підпалі наземної станції супутникового зв'язку Starlink на замовлення російських спецслужб. Правоохоронці перевірили чоловіків наступного дня після диверсії, однак не встановили їхньої причетності до злочину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Інцидент стався 23 вересня у селі Воля-Карбовська Мазовецького воєводства. За даними слідства, двоє чоловіків перелізли через огорожу наземної станції Starlink, облили легкозаймистою речовиною електричну шафу та підпалили її.

Обладнання було повністю пошкоджене, однак пожежу швидко ліквідували, тому мережа продовжила працювати без перебоїв. Станція забезпечує супутниковий зв'язок, який використовується, зокрема, на українському фронті.

Поліція відпустила підозрюваних

Наступного ранку, 24 вересня, приблизно за 10 км від місця підпалу місцевий поліцейський перевірив документи двох іноземців. На їхню присутність звернули увагу мешканці, які запідозрили, що незнайомці можуть шукати будинки для пограбування.

Перевірку проходили 38-річний Уміт Е. та 34-річний Муслум Т. Останній назвався чужим ім'ям і вказав неправдиву дату народження. Обидва чоловіки стверджували, що проживають у Франкфурті. Попри сумніви щодо документів, поліцейський відпустив іноземців.

Головне управління поліції Польщі пояснило, що на момент перевірки не було інформації про злочинний характер пожежі, а серед попередніх версій розглядали коротке замикання електрообладнання. Правоохоронці наголосили, що перевірка документів мала профілактичний характер і не була пов'язана з розслідуванням підпалу.

Поліція запевняє, що підстав для затримання чоловіків тоді не існувало. Водночас Rzeczpospolita звертає увагу, що вже наступного дня після пожежі польські медіа з посиланням на неофіційні джерела повідомляли про ймовірний підпал станції.

Після перевірки чоловіки сіли в таксі до Варшави. За даними слідства, їхній одяг був мокрим і брудним, а водієві вони розповіли, що провели ніч у лісі.

Як правоохоронці вийшли на слід диверсантів?

Встановити ймовірних виконавців підпалу допомогли записи камер відеоспостереження, відбитки пальців та інші сліди, залишені на місці злочину. Камери зафіксували, як двоє чоловіків увечері 23 вересня проникли на територію станції та підпалили електрообладнання. Слідчі також змогли відновити маршрут їхнього пересування завдяки даним мобільного зв'язку.

Важливим доказом став запис розмови підозрюваних у таксі. Водій зафіксував їхню розмову, а після перекладу польською мовою правоохоронці почули згадки про «операцію», «базу» та «супутник».

За даними журналістів, підозрювані прибули до Польщі з Німеччини автомобілем Mini Clubman. За кермом перебувала 24-річна громадянка Туреччини. Після диверсії чоловіки повернулися до Німеччини.

Згодом німецькі правоохоронці затримали обох підозрюваних на залізничній станції в Нюртінгені поблизу Штутгарта. У Берліні також було затримано жінку, яку підозрюють у перевезенні ймовірних виконавців диверсії до Польщі. Польща очікує на екстрадицію затриманих для висунення їм обвинувачень.

Нагадаємо, міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк заявив, що не має сумнівів у причетності російських спецслужб до підпалу станції Starlink. За словами посадовця, Росія дедалі частіше залучає до диверсій людей, пов'язаних із кримінальним середовищем. За неофіційною інформацією ЗМІ, двоє підозрюваних у підпалі станції Starlink можуть бути пов'язані зі злочинним угрупованням у Німеччині.