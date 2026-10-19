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Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні масштабних заворушень у країні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні масштабних заворушень у країні
Рама: У нас є багато доказів іноземного втручання
фото: AP

Демонстрації, що розпочалися через вимоги покращення умов освіти, переросли в протести проти корупції та політичного керівництва країни

Очільник албанського уряду Еді Рама заявив про наявність численних доказів втручання іноземних сил, зокрема Росії та Ірану, у масові протести, які вже майже тиждень тривають у столиці країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами прем'єр-міністра, зовнішні провокатори намагаються затягнути Албанію у пастку насильства та кровопролиття, що ставить під загрозу євроінтеграційний курс держави.

Тим часом вуличні сутички у Тирані продовжують загострюватися, а кількість постраждалих за останні дні сягнула майже трьохсот осіб, серед яких більшість – правоохоронці. Початкові вимоги студентів щодо покращення умов освіти та зниження її вартості переросли у масштабний антиурядовий рух проти корупції та політичного керівництва. Демонстранти, до яких приєдналися опозиція та громадські активісти, вимагають відставки уряду, завадавши шкоди урядовим будівлям, банкам та міській інфраструктурі.

Нагадаємо, в Албанії на п'ятий день масових студентських протестів із вимогою відставки прем'єр-міністра Еді Рами відбулася різка ескалація.

У суботу, 17 жовтня, силовики біля будівлі міністерства освіти застосували проти мітингувальників дробовики з гумовими кулями, внаслідок чого травми отримали протестувальники та двоє журналістів.

Попри заклики до спокою, поранення десятків людей та тиск суспільства, прем’єр-міністр Еді Рама заявив, що не збирається йти у відставку і планує продовжувати курс на вступ країни до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабні студентські заворушення в Албанії. За даними місцевого МОЗ, після сутичок медичної допомоги потребували 89 людей, серед яких 61 поліцейський. Протести поширилися за межі Тирани, а до студентів долучилися старшокласники.

Теги: Албанія протест росія Іран

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Політика

Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні масштабних заворушень у країні
Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні масштабних заворушень у країні
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