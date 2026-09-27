На столичних Теремках тривають протести через будівництво теплотраси

«Я отримала в носа від поліцейського», – заявила одна з протестувальниць

На столичних Теремках триває облаштування тепломагістралі. У ніч проти 24 вересня на одній із ділянок парку комунальники зрізали всі дерева, які там залишалися. У неділю, 27 вересня, місцеві жителі влаштували біля об’єкта протест та намагалися прорватися на територію будівельного майданчика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Новини Live».

Люди скандують «відкривай», доки поліція охороняє ворота та паркан, встановлений навколо скверу. Мітингувальники виступають за те, щоб для теплотраси припинили вирубати дерева.

❗️На Теремках у Києві сталися сутички між активістами та поліцією Кияни протестують проти вирубки зеленої зони під час робіт зі спорудження теплотраси. На місці перебувають поліцейські та представники Муніципальної охорони. За словами очевидців, уже відбулися перші сутички. Поліція затримала двох учасників протесту. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2026

Одна з жінок, яка протестує проти вирубки дерев у сквері, повідомила, що під час сутички ветерана Любомира силоміць затримали правоохоронці та вивезли у невідомому напрямку. Зв’язку з ним наразі немає.

«Я отримала в носа теж від поліцейського. Ми мирно себе поводили, ми тримались домовленостей. А оці істоти – ні, тому що ми для них – сміття. Хоча ми їм платимо зарплати», – наголосила протестувальниця.

Нагадаємо, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5 та обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади й 18 шкіл і дитсадків. Спочатку проєкт передбачав видалення 662 дерев, однак після протестів його скоригували. У КМДА заявили, що оновлений варіант дасть змогу зберегти близько 160 дерев, а під видалення потраплять близько десяти.

11 вересня Київська міська державна адміністрація запропонувала доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

Зранку 21 вересня будівельники почали огороджувати територію, де мають прокласти резервну теплотрасу. На місці зібралися місцеві жителі. Частина протестувальників намагалася пройти за огороджену територію, а деякі лягали на землю, щоб не допустити проїзду техніки. Працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтягували людей.

22 вересня протести на Теремках продовжилися. У соцмережах з'явилась інформація про першу постраждалу — жінка отримала травму руки в момент, коли «Муніципальна охорона» намагалася витягнути її з території поблизу будівельного майданчика.