В Амстердамі підлітки влаштували різанину, є постраждалі

Поліція розшукує групу з приблизно 15 юнаків, які після нападу втекли з місця події

В Амстердамі група підлітків завдала важких ножових поранень трьом перехожим. Інцидент стався в ніч на 26 квітня під час святкування Королівської ночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання nu.nl.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліція розшукує групу з приблизно 15 юнаків, які після нападу втекли з місця події. Для пошуку підозрюваних залучено всі доступні сили, включно з вертолітною групою.

Королівська ніч у Нідерландах відзначається напередодні дня народження короля і супроводжується численними музичними заходами. Символом свята є помаранчевий колір, який уособлює Оранську династію.

Саме під час одного з таких заходів стався напад. Близько 03:20 поліція отримала повідомлення про масову бійку, яка переросла у різанину. Прибувши на місце, правоохоронці надали першу допомогу трьом пораненим до прибуття медиків. Постраждалих госпіталізували.

Наразі слідство не має конкретної інформації про особи нападників. Відомо лише, що розшукувана група складається з юнаків віком приблизно 17-18 років із темною та світлою шкірою.

Нагадаємо, в австралійському Сіднеї чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру. Шість осіб загинули. Ще семеро дорослих та одна дитина – постраждали. Нападника ліквідувала поліція. Про це повідомило місцеве видання The Sydney Morning Herald.

Раніше ми писали, що в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів Аякс та Маккабі. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс.

У соцмережах публікують відео з місця події, на яких зафіксовані жорстокі напади. Деякі з нападників ховали обличчя за масками, несли палестинські прапори та кричали «вільна Палестина».