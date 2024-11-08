В Амстердамі жорстоко побито ізраїльських туристів. До Нідерландів направлено літаки

Унаслідок погромів травми могли отримати 10 ізраїльтян

В Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів Аякс та Маккабі. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс.

У соцмережах публікують відео з місця події, на яких зафіксовані жорстокі напади. Деякі з нападників ховали обличчя за масками, несли палестинські прапори та кричали «вільна Палестина».

У мережі стверджують, що було зафіксовано кілька спроб викрадення. Людей били, скидали в річку, збивали машинами, вривалися до готелей, де вони зупинилися.

За попередніми даними, внаслідок погромів травми отримали 10 мешканців Ізраїлю. Троє ізраїльтян вважаються зниклими безвісти в Нідерландах, повідомляє МЗС.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав розпорядження направити два літаки до Амстердама для евакуації ізраїльтян. Також він закликав прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та місцеві сили безпеки «діяти рішуче та швидко проти бунтівників і забезпечити добробут наших громадян».

🇳🇱🇮🇱В Амстердамі після матчу між «Аяксом» та «Маккабі Тель-Авів» відбулис масові напади на ізраїльських уболівальників



Нападники, частина з яких була озброєна ножами, викрикували пропалестинські гасла.



За попередніми даними, постраждали 12 осіб. Поліція затримала 57 людей. pic.twitter.com/DyJjVjUaul — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2024

Нагадаємо, палестинське терористичне груповання ХАМАС висунуло вимогу до США на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Як повідомлялося, бойовики ХАМАС не погодилися на короткострокове припинення вогню у Секторі Газа та звільнення чотирьох заручників. Така пропозиція для палестинської організації та Ізраїлю раніше була озвучена Єгиптом.

До слова, армія Ізраїлю заявила про ліквідацію останнього члена політбюро угрупування ХАМАС Ізз ад-Діна Кассаба.