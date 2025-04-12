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До України прибув міністр закордонних справ Нідерландів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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До України прибув міністр закордонних справ Нідерландів
Глава МЗС Нідерландів разом із українською делегацією вшанував пам'ять загиблих захисників
фото: Андрій Садовий / соцмережі

Львів відвідав глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп

До України з офіційним візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає «Главком».

У рамках візиту Вельдкамп разом із українською делегацією вшанував пам'ять загиблих захисників та взяв участь у ряді зустрічей.

«Сьогодні, 12 квітня, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп відвідав Львів. У рамках візиту він разом з українською делегацією розпочав день з вшанування пам'яті полеглих захисників України, поклавши квіти на меморіал. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що програма візиту передбачає участь у важливій конференції, а також низку робочих зустрічей», – написав Садовий.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що Амстердам виділить Україні €500 млн на реалізацію масштабного проєкту «Лінія дронів». Ця ініціатива є частиною ширшого пакета допомоги Україні, спрямованого на зміцнення її обороноздатності в умовах триваючої агресії з боку Росії.

Також міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що введення європейського контингенту в Україну можливе після досягнення режиму припинення вогню або після мирної угоди.

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Теги: міністр війна Андрій Садовий Львів Нідерланди Україна

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