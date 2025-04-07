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Китай розслідує справу сина «економічного царя»: у справі з'явився слід Сі Цзіньпіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай розслідує справу сина «економічного царя»: у справі з'явився слід Сі Цзіньпіна
Китай розслідує справу фінансиста, сина колишнього «економічного царя» Лю Хе
фото: straitstimes.com

Антикорупційні перевірки у Піднебесній посилилися після переобрання Сі Цзіньпіна головою КНР навесні 2023 року

Cин колишнього віцепрем'єра Китаю Лю Хе, китайський фінансист Лю Тяньжань перебуває під слідством у Китаї, його підозрюють у масштабній корупції. Лю Хе був довіреною особою китайського очільника Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Лю Тяньжань – засновник інвесткомпанії Skycus та син колишнього віцепрем'єра Китаю Лю Хе, який вів переговори з першою адміністрацією Трампа. Справа пов'язана зі скасуванням IPO Ant Group (компанія Ant Group є однією з найбільших китайських компаній в секторі фінансових технологій, – «Главком»). 

Батько фінансиста – колишній віцепрем'єр Лю Хе, якого називають «економічним царем Китаю». Посаду у владі він обіймав у 2018-2023 роках. Видання зазначає, що Лю Хе був довіреною особою китайського голови Сі Цзіньпіна і вів торгові переговори з адміністрацією США під час першого президентського терміну Дональда Трампа (січень 2017 – січень 2021 року, – «Главком»).

Одне з джерел видання повідомило, що Лю Тяньжань затриманий. За словами двох інших співрозмовників, розслідування триває щонайменше пів року. Воно пов'язане з планами Ant Group, започаткованої Джеком Ма, провести перше публічне розміщення акцій (IPO) на суму $37 млрд. Процес IPO скасували у 2020 році за дорученням Сі Цзіньпіна.

Як пишуть журналісти, під час розслідування влада виявила «не пов'язані між собою випадки корупції», про що повідомила Сі Цзіньпіну.

Лю Тяньжань залишив посаду голови Skycus у квітні 2017 року, за шість місяців до того, як його батько увійшов до складу 25 членів політбюро Комуністичної партії Китаю. Пізніше Лю Хе був призначений віцепрем'єром і почав займатися фінансовим сектором. 2021-го джерела Financial Times, близькі до Skycus, повідомляли, що його син продовжує брати участь в угодах компанії.

Skycus співпрацювала з китайськими технологічними гігантами Tencent та JD.com.

Антикорупційні перевірки у країні посилилися після переобрання Сі Цзіньпіна головою КНР навесні 2023 року. У 2024-му різних покарань зазнали 889 тис. чиновників, що на 46% більше, ніж роком раніше. Також було затримано керівників понад 80 компаній, що котируються на фондових біржах Шанхаю та Шеньчженю. Деякі затримання проводилися безпідставно, близько половини з цих випадків сталися за вказівкою влади інших регіонів, які не пов'язані з бізнес-операціями підприємств, зазначала газета. Центральний уряд спробував зупинити хвилю затримань через занепокоєння серед підприємців і побоювання, що зусилля зі стимулювання економічного зростання зазнають невдачі.

Раніше Китай оголосив про запровадження додаткових обмежень на експорт семи рідкісноземельних металів, розширюючи використання критично важливих мінералів як інструменту геоекономічного впливу. 

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Теги: бізнес партії слідство розслідування влада переговори Сі Цзіньпін батько

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