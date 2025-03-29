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Поранив п'ять людей у центрі Амстердама: нападником може виявитись українець

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Поранив п'ять людей у центрі Амстердама: нападником може виявитись українець
Правоохоронці виявили у нападника документи на різні імена
фото: NOS

Поліція Амстердама у розслідуванні інциденту припускає, що нападником може бути українець

Чоловік, який на днях завдав ножових поранень п’ятьом людям у центрі Амстердама, ймовірно, є 30-річним громадянином України з Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

Правоохоронці виявили у нього документи на різні імена, що ускладнило процес встановлення його особи.

Поліція Амстердама підтвердила, що нападника затримали на місці події 27 березня.

До розслідування залучений спеціалізований кримінальний відділ та поліцейський з тероризму.

«Є підстави для негайного розслідування всіх сценаріїв», – зазначив головний прокурор Де Бекелер.

Наразі невідомо, чи він походить із підконтрольної Україні частини Донеччини, чи з окупованих територій.

Чоловік заселився в готель у середу, за день до нападу. Інформація про інші документи, які були при ньому, не розголошується.

Через поранення ноги він перебуває у госпіталі при пенітенціарній установі та має постати перед судом 1 квітня для визначення запобіжного заходу. Поліція поки що не розкриває можливих мотивів злочину.

Напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути злочинця до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів.

Мер Амстердама нагородила британця за його хоробрий вчинок та зазначила, що він не захотів публічно розкривати своє ім’я. 

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Теги: Нідерланди

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