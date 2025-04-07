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Фільм від Netflix вплинув на хід розслідування справи про шахрайство: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Фільм від Netflix вплинув на хід розслідування справи про шахрайство: деталі
Жінці висунули звинувачення за п’ятьма пунктами шахрайства щодо трьох чоловіків у Сінгапурі та Франції, яких вона обманом змусила переказати їй гроші
фото: Netflix

У Сінгапурі постраждалі від шахрайства подивилися стрічку на платформі й звернулися в поліцію

У Сінгапурі висунули звинувачення в шахрайстві Діонні Марі Ганні, історію якої розповіли в документальному фільмі Con Mum від Netflix. Це стало можливо після того, як її постраждалі подивилися стрічку й заявили на жінку в поліцію. Як передає «Главком», про це пише BBC.

Жінці висунули звинувачення за п’ятьма пунктами шахрайства щодо трьох чоловіків у Сінгапурі та Франції, яких вона обманом змусила переказати їй гроші.

Ганна розповідала, що вона невиліковно хвора й обіцяла повернути гроші зі своєї спадщини – за її словами, вона належить до королівської родини Брунею. В обмін на гроші вона також обіцяла пожертвувати мільйони доларів мечеті й мусульманській організації в Сінгапурі.

На судовому засіданні, яке відбулось онлайн, обвинувачена була присутня лежачи на лікарняному ліжку.

Постраждалі від дій Ганни подали на неї заяву в поліцію після перегляду документального фільму Con Mum від Netflix. У ньому йдеться, як 2020 року вона зв’язалася з лондонським кондитером Гремом Горніголдом, стверджуючи, що вона – його мати й що через смертельну хворобу їй лишається жити лише кілька місяців.

Тоді вона теж казала, що багата й що після її смерті всі її статки передадуть Горніголду. Але перед тим вона просила сина оплачувати її дорогі витрати на розкішне життя.

Зрештою, Горніголд розкрив аферу Ганни, яка дійсно виявилася його матір’ю, але після отримання бажаного – зникла. Сам чоловік набув боргів сумою понад $380 тис., які витратив на утримання матері.

Нагадаємо, новим рекордсменом на Netflix серед мінісеріалів стрімко стало «Юнацтво» про 13-річного Джеймі, якого заарештовують за звинуваченням у вбивстві однокласниці. За перші чотири дні після прем’єри серіал набрав 24,3 млн переглядів, а вже за тиждень з 17 по 23 березня зібрав ще 42 млн.

Серіал, написаний Джеком Торном і Стівеном Гремом (який також грає роль збентеженого батька хлопчика) і режисером Філіпом Барантіні, мав додаткову творчу особливість: кожен епізод знімався одним безперервним дублем. Це був не звичайний кримінальний серіал.

«Главком» розповідає, що відомо про мінісеріал.

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Теги: суд слідство Netflix

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