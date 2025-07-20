Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією
У плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення
фото з відкритих джерел

Київ та США працюють над посиленням тиску на Кремль для створення патової ситуації

Україна переходить до альтернативної стратегії у війні з Росією, яка передбачає постачання сучасного озброєння та посилення санкційного тиску на Кремль. Як інформує «Главком», про це розповів генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломужв ефірі телеканалу Freeдом.

За словами експерта, початковий план, який базувався на домовленостях між США і РФ, виявився неефективним через відсутність бажання Путіна вести переговори. «Тільки жорсткий тиск і виконання умов щодо окупації можуть змусити Кремль поступитись», – наголосив Маломуж.

 «План Б» передбачає активне постачання Україні новітніх видів зброї, включно з ракетними системами Himars, Atacms,Patriot, високоточними боєприпасами, системами радіоелектронної боротьби п’ятого-шостого покоління та касетними боєприпасами, які значно підсилять обороноздатність.

Маломуж також розповів про посилення співпраці України з НАТО і Євросоюзом у сфері спільного виробництва зброї. За його словами, це допоможе створити на фронті патову ситуацію, коли Росія не зможе домогтися перемоги.

Окремо генерал зазначив, що США дали Кремлю 50 днів для початку переговорів. Якщо цього не станеться, США запровадять жорсткі вторинні санкції, які послаблять позиції Росії на світовому ринку, змусивши навіть Китай і Індію впливати на Кремль.

Також у плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення, а в довгостроковій перспективі – нова глобальна домовленість про світовий порядок без війни.

«Ці кроки не тільки створять патову ситуацію, а й позбавлять Путіна шансів на перемогу. Ми будемо звільняти нашу землю завдяки новітньому озброєнню», – підсумував Маломуж.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч вже на наступному тижні. 

Тим часом, кремлівський диктатор Володимир Путін готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей, заявив прессекретар Кремля Дмиро Пєсков.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що адміністрація Дональда Трампа введе вторинні санкції та тарифи проти РФ, якщо протягом 50 днів в Україні не буде досягнуто припинення вогню. Про це вона сказала під час брифінгу, інформує «Главком».

Обмеження стосуватимуться також країн, які купують російську нафту.

«Якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню або мирної угоди, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями», – наголосила речниця. Левітт додала, що такі дії завдадуть шкоди російській економіці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Читайте також:

Теги: переговори озброєння Дональд Трамп путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄСПЛ проти Росії: історичне рішення і що за ним стоїть
ЄСПЛ проти Росії: історичне рішення і що за ним стоїть
11 липня, 07:30
У його підрозділі також воювали найманці з Африки, Південної Америки та Китаю
Легіон «Свобода Росії» захопив у полон нігерійського найманця
5 липня, 11:57
Трамп: Ми також говорили про війну з Україною, і я незадоволений цим...
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
4 липня, 00:50
Будівля храму зазнала ушкоджень від вибухової хвилі під час атаки
У Білій Церкві внаслідок обстрілу постраждав Спасо-Преображенський собор
24 червня, 08:59
Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х, з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня
3 липня, 21:12
Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою
Трамп пригрозив Росії новими тарифами
14 липня, 18:45
Фетисов: Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів
Депутат Думи влаштував істерику через рішення організаторів Вільнюського марафону щодо росіян
16 липня, 12:47
Генсек НАТО розкритикував Путіна за те, що відправив у Стамбул «не переговорників, а історика»
Генсек НАТО розкритикував Путіна за те, що відправив у Стамбул «не переговорників, а історика»
14 липня, 19:59
Трамп хоче посилити тиск на Москву
Трамп вважає, що Росія переможе у війні з Україною – Politico
15 липня, 13:21

Події в Україні

Боєць ЗСУ голими руками взяв озброєного окупанта у полон
Боєць ЗСУ голими руками взяв озброєного окупанта у полон
Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією
Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією
Пішов на штурм і заблукав: на Курщині прикордоннники захопили в полон окупанта-морпіха
Пішов на штурм і заблукав: на Курщині прикордоннники захопили в полон окупанта-морпіха
Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ попередив про нову фазу наступу РФ
Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ попередив про нову фазу наступу РФ
За дві доби ДТЕК повернув світло для понад 34 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли
За дві доби ДТЕК повернув світло для понад 34 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли
Українські військові просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту – ISW
Українські військові просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2025
8626
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8302
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
4627
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
3526
Літературознавиця пояснила, чому важливо «знімати з п’єдесталу» російських письменників і митців

Новини

Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Сьогодні, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua