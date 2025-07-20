Україна переходить до «плану Б» у війні з Росією

У плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення

Київ та США працюють над посиленням тиску на Кремль для створення патової ситуації

Україна переходить до альтернативної стратегії у війні з Росією, яка передбачає постачання сучасного озброєння та посилення санкційного тиску на Кремль. Як інформує «Главком», про це розповів генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломужв ефірі телеканалу Freeдом.

За словами експерта, початковий план, який базувався на домовленостях між США і РФ, виявився неефективним через відсутність бажання Путіна вести переговори. «Тільки жорсткий тиск і виконання умов щодо окупації можуть змусити Кремль поступитись», – наголосив Маломуж.

«План Б» передбачає активне постачання Україні новітніх видів зброї, включно з ракетними системами Himars, Atacms,Patriot, високоточними боєприпасами, системами радіоелектронної боротьби п’ятого-шостого покоління та касетними боєприпасами, які значно підсилять обороноздатність.

Маломуж також розповів про посилення співпраці України з НАТО і Євросоюзом у сфері спільного виробництва зброї. За його словами, це допоможе створити на фронті патову ситуацію, коли Росія не зможе домогтися перемоги.

Окремо генерал зазначив, що США дали Кремлю 50 днів для початку переговорів. Якщо цього не станеться, США запровадять жорсткі вторинні санкції, які послаблять позиції Росії на світовому ринку, змусивши навіть Китай і Індію впливати на Кремль.

Також у плані «Б» передбачені санкції проти Путіна та його оточення, а в довгостроковій перспективі – нова глобальна домовленість про світовий порядок без війни.

«Ці кроки не тільки створять патову ситуацію, а й позбавлять Путіна шансів на перемогу. Ми будемо звільняти нашу землю завдяки новітньому озброєнню», – підсумував Маломуж.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч вже на наступному тижні.

Тим часом, кремлівський диктатор Володимир Путін готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей, заявив прессекретар Кремля Дмиро Пєсков.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що адміністрація Дональда Трампа введе вторинні санкції та тарифи проти РФ, якщо протягом 50 днів в Україні не буде досягнуто припинення вогню. Про це вона сказала під час брифінгу, інформує «Главком».

Обмеження стосуватимуться також країн, які купують російську нафту.

«Якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню або мирної угоди, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями», – наголосила речниця. Левітт додала, що такі дії завдадуть шкоди російській економіці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.