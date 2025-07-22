Польща закликала громадян будь-яким способом покинути Росію

За словами дипломатів, поляки, які мають подвійне громадянство, можуть бути мобілізовані до окупаційної армії

Міністерство закордонних справ Польщі офіційно рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. МЗС закликало поляків покинути російську територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що рішення пов'язане з визнанням Польщі «ворожою державою» для Москви та продовженням війни в Україні. «Ми рекомендуємо громадянам Польщі, що залишилися в Росії, покинути її територію доступними комерційними та приватними способами», – йдеться в заяві.

Відомство також перерахувало потенційні загрози для своїх громадян у Росії, такі як неможливість використання польських платіжних карт та доступу до фінансових ресурсів, а також довільні затримання, перевірки мобільних телефонів та потенційна заборона виїзду з російської території.

«Громадяни Республіки Польща, які також мають російське громадянство, відповідно до російського законодавства розглядаються виключно як громадяни Російської Федерації. За нинішніх умов оголошення російською владою мобілізації до війська може стосуватися також осіб з подвійним громадянством», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Російська Федерація закриває консульство Польщі, яке розташоване в Калінінграді. З 29 серпня 2025 року країна відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі у відповідь на рішення польської влади закрити консульство РФ у Кракові.

Причиною такого рішення стали «необґрунтовані та ворожі дії» польської влади, яка закрила російське консульство «під надуманим приводом». Російське МЗС пообіцяло, що жоден недружній випад, спрямований проти Москви, «не залишиться без відповідної реакції і наслідків».

Як відомо, польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Країна довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі минулого року.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, то польська влада закриє всі її консульства в країні.

До слова, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.