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У столиці Лівії спалахнули сутички між бойовиками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У столиці Лівії спалахнули сутички між бойовиками

У декількох районах міста чутно стрільбу

У столиці Лівії, Триполі спалахнули запеклі бої між озброєними угрупованнями після вбивства лідера ополчення Абдула Гані аль-Киклі, відомого як Геніва. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає «Главком».

Це призвело до прибуття підкріплень з міст Ез-Завія, Зінтан та Місрата. Внаслідок боїв з аеропорту Мітіга евакуювали літаки через загрозу обстрілів.

Чутно постріли, на вулицях розʼїжджає бронетехніка та танки.

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