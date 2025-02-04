В одній зі шкіл Швеції сталася стрілянина: є поранені

Стрілянина сталася близько 13:00 за місцевим часом у школі Risbergska School

Значну кількість дітей евакуювали зі школи

У шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано.

фото: Beatrice Emmerik/SVT

Стрілянина сталася близько 13:00 за місцевим часом у школі Risbergska School, розташованій у районі Вестхага. До місця події прибули поліцейські машини та карети швидкої допомоги, а правоохоронці встановили периметр безпеки навколо будівлі.

За словами директора школи Маттіаса Моліна, значну кількість дітей евакуювали.

Нагадаємо, що 3 лютого у Кривому Розі посеред вулиці зловмисник вистрілив у чоловіка та втік. Працівники поліції затримали 38-річного стрілка.

До слова, 25 січня у Черкасах чоловік влаштував стрілянину. Його затримали правоохоронці.