Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вбивство військового і його тещі під Києвом. Стали відомі резонансні подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство військового і його тещі під Києвом. Стали відомі резонансні подробиці
За місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили зброю та понад 300 патронів калібру 5,45 мм
фото: Нацполіція

На думку сусідів, підозрюваний у вбивстві Віктор Гончарук, був, певно, останньою людиною, з ким би Віталій мав справи

Село Софіївська Борщагівка на Київщині сколихнула жахлива трагедія – 8 травня тут з автоматичної зброї було вбито військовослужбовця Віталія Пиндюру, який щойно повернувся з фронту, та його тещу Вікторію Дмитрівну. За підозрою у скоєнні подвійного вбивства затримано їхнього сусіда Віктора Гончарука. Попри офіційну версію слідства про конфлікт через нібито незаконний продаж зброї, місцеві жителі переконані: загиблий військовий не міг торгувати зброєю, а справжньою причиною трагедії могли стати багаторічна ворожнеча та погрози з боку підозрюваного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Телеграф». 

Подвійне вбивство у Софіївській Борщагівці

Журналісти з'ясували, що загиблий Віталій Пиндюра був командиром мінометної батареї 152-ї окремої єгерської бригади. 8 травня військовий саме приїхав додому у відпустку з Покровського напрямку. Чоловік забрав з лікарні тещу та повернувся додому. Далі, як повідомляють журналісти, дружина військового Катерина з мамою пішли у будинок, а Віталій залишився у машині на вулиці. Через декілька хвилин жінки, що були вже у хаті, почули автоматні черги.

Вікторія Дмитрівна відчинила двері, щоб зрозуміти що сталося, коли побачила сусіда, який з автоматом у руці наближався до будинку. Впавши від пострілів, жінка встигла крикнути доньці, щоб та тікала. Катерина врятувалася, вистрибнувши через вікно та сховавшись у інших сусідів. Вона викликала поліцію і коли повернулася додому, то чоловіка і матері вже не було в живих.

За офіційною версією правоохоронців, причиною стрілянини стала незаконна угода з продажу зброї.

«Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за $1 тис. Втім, між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома», – пояснювали в поліції Київщини.

Що кажуть про вбитих і підозрюваного сусіди

Як повідомляється, сусіди загиблого військового обурені офіційною версією слідства, адже за їхніми словами, військовий навіть теоретично не міг продати зброю підозрюваному.

Сусіди запевняють, що місяць тому, коли, за даними поліції відбулася угода, військовий був на фронті. Останній раз Віталій приїжджав у відпустку ще в жовтні минулого року. І навіть коли загиблий навідувався додому, то не мав при собі жодної зброї, адже зобов'язаний був залишати її на місці дислокації підрозділу.

До того ж, на думку сусідів, підозрюваний у подвійному вбивстві Віктор Гончарук, був, певно, останньою людиною, з ким би Віталій мав справи. Сусіди пояснили це тим, що конфлікт між підозрюваним та родиною Катерини Пиндюри тягнеться останні років 15. За словами місцевих, Гончарук вважав, що загибла Вікторія Дмитрівна отруїла його пса. Про це йому буцімто повідомив екстрасенс і з тих пір Гончарук вже багато років тримав на сусідку образу та неодноразово погрожував її вбити.

«Віта ходила до дільничного, але ніхто їй не допоміг. Останній раз, десь пів року тому, вона просила допомоги нас, бо сусід погрожував її вбити. Вона дуже часто казала, що він погрожував вбити не тільки її, а й всю родину: Віталіка, Катю і онука, якому 10 років», – розповіла сусідка загиблих.

Також сусідка повідомила, що підозрюваний Віктор Гончарук розповідав їй, що ходить тренуватися стріляти з другом.

Також сусіди розповіли журналістам, що у червні 2023 року підозрюваний вдарив Вікторію Дмитрівну. Віталій тоді заступився за тещу та побив агресивного сусіда, за що той позивався до суду.

«Були суди, а тепер поліція вважає, що Віталік продав йому автомат. Ну хіба це можливо? Як людина може продати автомат тому, хто 15 років погрожує її вбити! – обурюється сусід загиблого військового. — Це зараз дає поліції привід «копати» по військовій частині, по зброї, показувати свою роботу. Вони зачепилися за цю версію і її розкручують. Та цей хлопець – герой. Щоб він автомат продав комусь? Це виключено! Я не хочу, щоб поливали брудом військового».

Зараз підозрюваний у подвійному вбивстві в Софіївській Борщагівці Віктор Гончарук затриманий. Якщо його провина буде доведена, решту свого життя чоловік проведе за ґратами. 

Нагадаємо, 8 травня, о 15:22 у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Чоловік з купленої у сусіда-військового зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Києво-Святошинська окружна прокуратура повідомила про підозру 63-річному мешканцю Київщини за вбивство двох людей у Софіївській Борщагівці.

Теги: вбивство військові поліція конфлікт погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони на оптоволокні – особиста думка
Дрони на оптоволокні можуть стати головним болем на фронті
17 квiтня, 20:01
Ігор Луценко: «Держава усунулася від діяльності з оборони самої себе, зокрема, у сфері дронів»
Ігор Луценко: Еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства інтерв’ю
15 квiтня, 08:50
За словами офіцера, заява про перемирʼя «застала всіх зненацька»
ЗСУ отримали наказ припинити вогонь – ВВС
19 квiтня, 22:00
Під час так званого великоднього перемир'я росіяни не застосовували артилерію, але активно використовували БПЛА
Нацгвардія розповіла, для чого російські війська використовують перемир’я
20 квiтня, 20:50
До переведення в ТЦК Олександр Кушнірук служив командиром 2-ї роти 19-го окремого стрілецього батальйону ЗСУ
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
23 квiтня, 08:00
Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину
У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція розслідує замах на вбивство
22 квiтня, 10:57
AASM є комплектом модернізації для вже існуючих вільнопадаючих некерованих авіабомб
Франція перевиконала план з виробництва бомб, які постачає Україні
5 травня, 19:18
Китайці із прапором на острові Сенд-Кей
Китай захопив безлюдний острів біля воєнної бази Філліпін
26 квiтня, 22:29
Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт
ДБР викрило командира, який відправляв бійців робити ремонт у квартирі тещі
30 квiтня, 12:21

Новини

Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Вбивство військового і його тещі під Києвом. Стали відомі резонансні подробиці
Вбивство військового і його тещі під Києвом. Стали відомі резонансні подробиці
У Києві ліквідовано масштабну мережу, яка втягувала дівчат у заняття проституцією
У Києві ліквідовано масштабну мережу, яка втягувала дівчат у заняття проституцією
Автівка згоріла у Дніпровському районі через загоряння сміття у контейнерах
Автівка згоріла у Дніпровському районі через загоряння сміття у контейнерах
Власник із Росії? «Корчма Тарас Бульба» відреагувала на скандал у ЗМІ
Власник із Росії? «Корчма Тарас Бульба» відреагувала на скандал у ЗМІ
Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві
Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
105K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
47K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
26K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
14K
Зеленський «перетрусив» Ставку і вивів звідти ексзаступника Умєрова

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua