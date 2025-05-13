Вбивство військового і його тещі під Києвом. Стали відомі резонансні подробиці

На думку сусідів, підозрюваний у вбивстві Віктор Гончарук, був, певно, останньою людиною, з ким би Віталій мав справи

Село Софіївська Борщагівка на Київщині сколихнула жахлива трагедія – 8 травня тут з автоматичної зброї було вбито військовослужбовця Віталія Пиндюру, який щойно повернувся з фронту, та його тещу Вікторію Дмитрівну. За підозрою у скоєнні подвійного вбивства затримано їхнього сусіда Віктора Гончарука. Попри офіційну версію слідства про конфлікт через нібито незаконний продаж зброї, місцеві жителі переконані: загиблий військовий не міг торгувати зброєю, а справжньою причиною трагедії могли стати багаторічна ворожнеча та погрози з боку підозрюваного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Телеграф».

Подвійне вбивство у Софіївській Борщагівці

Журналісти з'ясували, що загиблий Віталій Пиндюра був командиром мінометної батареї 152-ї окремої єгерської бригади. 8 травня військовий саме приїхав додому у відпустку з Покровського напрямку. Чоловік забрав з лікарні тещу та повернувся додому. Далі, як повідомляють журналісти, дружина військового Катерина з мамою пішли у будинок, а Віталій залишився у машині на вулиці. Через декілька хвилин жінки, що були вже у хаті, почули автоматні черги.

Вікторія Дмитрівна відчинила двері, щоб зрозуміти що сталося, коли побачила сусіда, який з автоматом у руці наближався до будинку. Впавши від пострілів, жінка встигла крикнути доньці, щоб та тікала. Катерина врятувалася, вистрибнувши через вікно та сховавшись у інших сусідів. Вона викликала поліцію і коли повернулася додому, то чоловіка і матері вже не було в живих.

За офіційною версією правоохоронців, причиною стрілянини стала незаконна угода з продажу зброї.

«Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за $1 тис. Втім, між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома», – пояснювали в поліції Київщини.

Що кажуть про вбитих і підозрюваного сусіди

Як повідомляється, сусіди загиблого військового обурені офіційною версією слідства, адже за їхніми словами, військовий навіть теоретично не міг продати зброю підозрюваному.

Сусіди запевняють, що місяць тому, коли, за даними поліції відбулася угода, військовий був на фронті. Останній раз Віталій приїжджав у відпустку ще в жовтні минулого року. І навіть коли загиблий навідувався додому, то не мав при собі жодної зброї, адже зобов'язаний був залишати її на місці дислокації підрозділу.

До того ж, на думку сусідів, підозрюваний у подвійному вбивстві Віктор Гончарук, був, певно, останньою людиною, з ким би Віталій мав справи. Сусіди пояснили це тим, що конфлікт між підозрюваним та родиною Катерини Пиндюри тягнеться останні років 15. За словами місцевих, Гончарук вважав, що загибла Вікторія Дмитрівна отруїла його пса. Про це йому буцімто повідомив екстрасенс і з тих пір Гончарук вже багато років тримав на сусідку образу та неодноразово погрожував її вбити.

«Віта ходила до дільничного, але ніхто їй не допоміг. Останній раз, десь пів року тому, вона просила допомоги нас, бо сусід погрожував її вбити. Вона дуже часто казала, що він погрожував вбити не тільки її, а й всю родину: Віталіка, Катю і онука, якому 10 років», – розповіла сусідка загиблих.

Також сусідка повідомила, що підозрюваний Віктор Гончарук розповідав їй, що ходить тренуватися стріляти з другом.

Також сусіди розповіли журналістам, що у червні 2023 року підозрюваний вдарив Вікторію Дмитрівну. Віталій тоді заступився за тещу та побив агресивного сусіда, за що той позивався до суду.

«Були суди, а тепер поліція вважає, що Віталік продав йому автомат. Ну хіба це можливо? Як людина може продати автомат тому, хто 15 років погрожує її вбити! – обурюється сусід загиблого військового. — Це зараз дає поліції привід «копати» по військовій частині, по зброї, показувати свою роботу. Вони зачепилися за цю версію і її розкручують. Та цей хлопець – герой. Щоб він автомат продав комусь? Це виключено! Я не хочу, щоб поливали брудом військового».

Зараз підозрюваний у подвійному вбивстві в Софіївській Борщагівці Віктор Гончарук затриманий. Якщо його провина буде доведена, решту свого життя чоловік проведе за ґратами.

Нагадаємо, 8 травня, о 15:22 у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Чоловік з купленої у сусіда-військового зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Києво-Святошинська окружна прокуратура повідомила про підозру 63-річному мешканцю Київщини за вбивство двох людей у Софіївській Борщагівці.