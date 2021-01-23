В день інавгурації Байдену довелося чекати на порозі Білого дому перед зачиненими дверима

За п’ять годин до інциденту був звільнений головний швейцар Білого дому Тімоті Харлет

Президенту США Джо Байдену і першій леді Джилл Байден довелося трохи почекати перед входом до Білого дому, тому що ніхто не відкрив їм двері. Про це пише The New York Times.

20 січня подружжя Байденів вперше піднялось сходами до входу в Білий дім і опинилося перед зачиненими дверима. Незручний момент тривав близько 10 секунд, після чого двері нарешті відчинилися. Інцидент не залишився непоміченим: колишні співробітники Білого дому назвали це порушенням протоколу.

Видання пише, що незрозуміло, що саме викликало затримку з дверима, але зазначає: за п’ять годин до цього був звільнений головний швейцар Білого дому Тімоті Харлет. Хоча двері резиденції зазвичай відкривають морські піхотинці, головний швейцар відповідальний за вітання нового президента і його родини.

Поки Харлет готував Білий дім до в’їзду подружжя Байденів, йому повідомили, що в його послугах більше не мають потреби. Байден планує віддати цю посаду іншій людині.

Харлета в 2017 році запросила до Білого дому тодішня перша леді Меланія Трамп, до цього він був менеджером у готелі Trump International. Хто стане головним швейцаром за Байдена, поки не відомо. The New York Times повідомляє, що його зарплата – близько 200 тисяч доларів, але робочі дні ненормовані, особливо якщо президент рано встає або засиджується допізна.

Інавгурація Джо Байдена пройшла 20 січня, він став 46-м президентом США. На церемонії були присутні віцепрезидент Майк Пенс, колишні президенти Джордж Буш-молодший, Барак Обама і Білл Клінтон разом з дружинами. Гімн США виконала Леді Гага. Трамп церемонію проігнорував, порушивши 150-річну традицію, і покинув Вашингтон за кілька годин до урочистостей.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вже запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

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