Стало відомо про ще одну спробу Трампа скасувати підсумки виборів

Трамп планував домогтися визнання недійсними підсумків голосування в штаті Джорджія

Республіканець Дональд Трамп в останні тижні перебування на посаді президента США розглядав ще одну спробу скасувати підсумки виборів – змінити виконувача обов’язків міністра юстиції країни. Про це стало відомо газеті The New York Times.

Таким чином Трамп планував домогтися визнання недійсними підсумків голосування в штаті Джорджія. Він розробляв відповідний план спільно з одним з керівних співробітників відомства Джеффрі Кларком.

Він розглядав можливість відправити у відставку Джеффа Розена, який став в.о. міністра юстиції після відходу Вільяма Барра з поста. Трамп нібито був готовий призначити Кларка на посаду, яку займав Розен.

Як пише видання, колишній президент хотів за допомогою Мін’юсту США змусити законодавців Джорджії скасувати результати президентських виборів в штаті, де перемогу з невеликим відривом здобув демократ Джо Байден.

У публікації зазначається, що кілька ключових співробітників відомства дали зрозуміти, що підуть у відставку в разі звільнення Розена. Колишній лідер країни нібито через це відмовився від виконання даного плану.

Інавгурація Джо Байдена пройшла 20 січня, він став 46-м президентом США. На церемонії були присутні віцепрезидент Майк Пенс, колишні президенти Джордж Буш-молодший, Барак Обама і Білл Клінтон разом з дружинами. Гімн США виконала Леді Гага. Трамп церемонію проігнорував, порушивши 150-річну традицію, і покинув Вашингтон за кілька годин до урочистостей.

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