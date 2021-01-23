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    У світі

    Стало відомо про ще одну спробу Трампа скасувати підсумки виборів

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    Трамп розглядав можливість відправити у відставку Джеффа Розена - Стало відомо про ще одну спробу Трампа скасувати підсумки виборів
    Трамп розглядав можливість відправити у відставку Джеффа Розена

    Трамп планував домогтися визнання недійсними підсумків голосування в штаті Джорджія

    Республіканець Дональд Трамп в останні тижні перебування на посаді президента США розглядав ще одну спробу скасувати підсумки виборів – змінити виконувача обов’язків міністра юстиції країни. Про це стало відомо газеті The New York Times.

    Таким чином Трамп планував домогтися визнання недійсними підсумків голосування в штаті Джорджія. Він розробляв відповідний план спільно з одним з керівних співробітників відомства Джеффрі Кларком.

    Він розглядав можливість відправити у відставку Джеффа Розена, який став в.о. міністра юстиції після відходу Вільяма Барра з поста. Трамп нібито був готовий призначити Кларка на посаду, яку займав Розен.

    Як пише видання, колишній президент хотів за допомогою Мін’юсту США змусити законодавців Джорджії скасувати результати президентських виборів в штаті, де перемогу з невеликим відривом здобув демократ Джо Байден.

    У публікації зазначається, що кілька ключових співробітників відомства дали зрозуміти, що підуть у відставку в разі звільнення Розена. Колишній лідер країни нібито через це відмовився від виконання даного плану.

    Інавгурація Джо Байдена пройшла 20 січня, він став 46-м президентом США. На церемонії були присутні віцепрезидент Майк Пенс, колишні президенти Джордж Буш-молодший, Барак Обама і Білл Клінтон разом з дружинами. Гімн США виконала Леді Гага. Трамп церемонію проігнорував, порушивши 150-річну традицію, і покинув Вашингтон за кілька годин до урочистостей.

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський вже запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

    Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

    Нагадаємо, новий президент США провів перші міжнародні перемовини.

    Теги: США Дональд Трамп Майк Пенс президент Вашингтон звільнення
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