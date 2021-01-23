Стало відомо про ще одну спробу Трампа скасувати підсумки виборів
Трамп планував домогтися визнання недійсними підсумків голосування в штаті Джорджія
Республіканець Дональд Трамп в останні тижні перебування на посаді президента США розглядав ще одну спробу скасувати підсумки виборів – змінити виконувача обов’язків міністра юстиції країни. Про це стало відомо газеті The New York Times.
Таким чином Трамп планував домогтися визнання недійсними підсумків голосування в штаті Джорджія. Він розробляв відповідний план спільно з одним з керівних співробітників відомства Джеффрі Кларком.
Він розглядав можливість відправити у відставку Джеффа Розена, який став в.о. міністра юстиції після відходу Вільяма Барра з поста. Трамп нібито був готовий призначити Кларка на посаду, яку займав Розен.
Як пише видання, колишній президент хотів за допомогою Мін’юсту США змусити законодавців Джорджії скасувати результати президентських виборів в штаті, де перемогу з невеликим відривом здобув демократ Джо Байден.
У публікації зазначається, що кілька ключових співробітників відомства дали зрозуміти, що підуть у відставку в разі звільнення Розена. Колишній лідер країни нібито через це відмовився від виконання даного плану.
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