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    У світі

    У США невідомий «зірвав» джекпот у мільярд доларів

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    Номінальний джекпот в один мільярд доларів пішов власникові виграшного квитка з Мічигану - У США невідомий «зірвав» джекпот у мільярд доларів
    Номінальний джекпот в один мільярд доларів пішов власникові виграшного квитка з Мічигану

    Цей приз став другим за розміром в історії гри

    Білет лотереї Mega Millions, проданий в американському штаті Мічиган, виграв джекпот у розмірі одного мільярда доларів. Цей приз став другим за розміром в історії гри. Про це повідомляє пресслужба лотереї.

    Як наголошується в повідомленні організаторів лотереї, номінальний джекпот в один мільярд доларів ($739,6 мільйона готівкою) пішов власникові виграшного квитка з Мічигану. Це єдиний квиток, в якому збіглися шість номерів, що випали 22 січня – білі кулі 4, 26, 42, 50 і 60, а також золота «мега-куля» з номером 24.

    У 2018 році в Mega Millions був розіграний найбільший в історії країни джекпот, його сума склала $1,5 мільярда. Виграшний квиток придбала жінка з Південної Кароліни, що побажала залишитися невідомою.

    Лотерея Mega Millions проводиться в США з 1996 року – грати в неї можуть жителі 44 штатів, а також округу Колумбія і Віргінських островів. Нещодавно організатори лотереї змінили правила так, що шанси окремих гравців на перемогу максимально зменшилися. Але, разом з тим, в Mega Millions стали розігрувати рекордні джекпоти, що привернуло додаткових покупців лотерейних білетів.

    Нагадаємо, у міжнародній лотереї EuroMillions 11 грудня 2020 року було розіграно рекордний джекпот – переможець виграв 200 мільйонів євро. Організатори лотереї повідомили, що власник виграшного квитка живе у Франції. Він поки ще не звернувся за своїми грошима; на те, щоб це зробити, у нього є 60 днів.

    Теги: США лотерея квиток
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