В Ефіопії сталася смертельна ДТП: щонайменше 71 людина загинула

Унаслідок аварії загинули 68 чоловіків та три жінки

Частина пасажирів поверталася з весільної церемонії

В Ефіопії через падіння вантажівки в річку загинули щонайменше 71 людина. Про це повідомляє Reuters.

За попередньою інформацією, аварія сталася через перевантаження транспортного засобу та складні дорожні умови з великою кількістю поворотів. Водій не зміг упоратися з керуванням. Це сталося в районі Бона.

Серед загиблих – 68 чоловіків і 3+три жінки. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані в лікарні.

Речник регіонального уряду Сідами зазначив, що частина пасажирів поверталася з весільної церемонії. Багато родин втратили одразу кількох членів сім’ї.

Reuters пише, що смертельні дорожньо-транспортні пригоди є частим явищем в Ефіопії через низький рівень водійської підготовки та поганий технічний стан транспортних засобів.

До слова, у Києві сталася смертельна ДТП за участі п’яного 24-річного водія та його 19-річного пасажира. Винуватці аварії втекли з місця події, але правоохоронці їх невдовзі розшукали.