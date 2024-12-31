В Ефіопії сталася смертельна ДТП: щонайменше 71 людина загинула
Частина пасажирів поверталася з весільної церемонії
В Ефіопії через падіння вантажівки в річку загинули щонайменше 71 людина. Про це повідомляє Reuters.
За попередньою інформацією, аварія сталася через перевантаження транспортного засобу та складні дорожні умови з великою кількістю поворотів. Водій не зміг упоратися з керуванням. Це сталося в районі Бона.
Серед загиблих – 68 чоловіків і 3+три жінки. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані в лікарні.
Речник регіонального уряду Сідами зазначив, що частина пасажирів поверталася з весільної церемонії. Багато родин втратили одразу кількох членів сім’ї.
Reuters пише, що смертельні дорожньо-транспортні пригоди є частим явищем в Ефіопії через низький рівень водійської підготовки та поганий технічний стан транспортних засобів.
До слова, у Києві сталася смертельна ДТП за участі п’яного 24-річного водія та його 19-річного пасажира. Винуватці аварії втекли з місця події, але правоохоронці їх невдовзі розшукали.
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