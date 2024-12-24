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У Києві засуджено акушера елітного пологового будинку через смерть немовляти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві засуджено акушера елітного пологового будинку через смерть немовляти
Судовий розгляд справи про смерть немовляти тривав понад два роки
фото з відкритих джерел

Акушерові-гінекологу Миколі Коваленку призначено максимальний строк покарання

Лікаря акушер-гінеколога однієї з приватних клінік столиці визнано винним у неналежному виконанні професійних обов’язків. Медик несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення операції кесаревого розтину. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Лікарю призначено максимальний строк покарання, передбачений цією статтею, – три роки позбавлення волі з позбавленням права займатися медичною діяльністю строком на рік. Також повністю задоволено позовні вимоги потерпілої, з приватної клініки стягнуто 1 млн 170 тис. грн моральної шкоди.

Прокурори довели, що у травні 2020 року під час пологів жінки лікар акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода (безперервна реєстрація частоти серцевих скорочень плода за допомогою ультразвукового датчика, розміщеного на животі матері) та несвоєчасно ухвалив рішення щодо проведення операції кесаревого розтину.

Внаслідок дій медика новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів. Висновком комплексної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Крім того, внаслідок обраної стороною захисту тактики, судовий розгляд справи тривав понад два роки.

Нагадаємо, скандал трапився в одному з приватних пологових будинків Києва. Прокуратура вручила підозру лікарю-гінекологу, його звинувачують в смерті новонародженої Віри Косогової. Дитина задихнулася ще до появи на світ, народилася з мертвим мозком.

Підозру вручили акушерові-гінекологу Миколі Коваленку, який робив кесарів і того дня був черговим. Підозрюваний заявив тоді, що винним себе не вважає.

Матір немовляти Лідія Косогова розповіла, що всю її вагітність спостерігали у приватному пологовому будинку в Пущі-Водиці. Йдеться про приватну клініку «Лелека».

Протягом вагітності жінці говорили, що вона проходить нормально. За два тижні до пологів у Косогової почалась кровотеча, і вона відразу поїхала до клініки, але її повернули додому. Після цього кровотеча припинилась. Коли почалися пологи, вона знову приїхала до пологового будинку, де її під'єднали до датчика КТГ-моніторингу, який стежить за серцебиттям дитини. 

Якийсь час її запевняли, що все добре. Однак коли датчики знову під'єднали, серцебиття плода вже не було чути. Усього за вагітність та пологи киянка Лідія Косогова та її чоловік заплатили понад сто тисяч гривень.

У січні 2021 року Лідія Косогова розповіла, що після того, як її дочку перевели у відділення паліативної допомоги, «представники Лелеки перестали спілкуватися з нами взагалі – не відповідали ні на листи, ні на дзвінки, ні на адвокатські запити». Згодом Косогова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що їй закрили доступ до застосунку пологового будинку Лелека, «де є моя медична документація, мої особисті дані, моя медична таємниця зрештою».

Як відомо, після оголошення про підозру лікарю пологового будинку Лелека, його головний лікар Валерій Зукін відмовився від коментарів, посилаючись на медичну таємницю. Але ще 26 листопада 2020 року він опублікував «відкритого листа нещасній пацієнтці» на своїй сторінці у Facebook.

Звинувачення Лідії Косогової він назвав «інформаційною атакою» і повідомив, що навмисне не читав її пости, «тому що, можливо, один з небагатьох знає правду». У чому саме полягає ця правда, він не повідомляє, розмірковуючи замість цього, що «медицина може багато, але не все» і стверджуючи, що в «Лелеці» випадків мертвонародження – один на 2 тис. пологів.

Раніше у Львівському обласному перинатальному центрі повернули батькам немовля, яке у двомісячному віці віддали у «Вікно життя». Мама малюка з’явилася наступного дня. Проте забрати дитину змогла лише через сім місяців.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік, за даними Мін'юста. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві. 

До слова, у Німеччині народжується дедалі менше дітей – сумарний коефіцієнт народжуваності на сьогодні в країні – 1,35 дитини на одну жінку, тоді як 2021-го було ще 1,58.

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Теги: Київ суд смерть в'язниця немовля столиця дитина

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